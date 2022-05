El cantante de Lujuria comentó que no tiene en claro si pasó rápido o lento, pero si que disfrutó del proceso, donde, aclara, con pasión y ganas pudo viajar a otros países, conocer otra cultura, hacer amigos en el camino, el cual dice que es una experiencia "bastante enriquecedora".

Instalado desde hace ya un tiempo en Estados Unidos, contó que en uno de sus tours del 2016, conoció al exbajista de Queens of the Sone Age, , y a Jesse Hughes, lider de la banda Eagles of Death Metal, con quienes grabaron en su álbum Sextortion, y destaca que allí se le abrieron muchas puertas.

Lujuria tiene su gira programada en Europa, esto será en los meses de julio y agosto, y en septiembre arrancarían su tour por los Estados Unidos, a mediados del mes, aproximadamente. En este último lugar mencionado es donde, a diferencia de nuestro país o latinoamérica, se puede contratar a agencias de booking, donde podes armar tu gira, pero también hace énfasis en que se realice en base a la búsqueda de uno, tratando de encontrar a bandas que estén en la misma sintonía.

La banda sacó un nuevo single, del cual se destaca el inglés: "Esto es más que nada por la comodidad de la fonética de cuando componés una melodía, yo usualmente cuando lo hago, lo realizo con una fonética que no es inglés, pero después transmuto con la canción y flasheo de qué hablar y todo eso; el significado de la canción lo termino de redondear cuando ya veo lo que siento con la música". "Este tema salió como single, pero ahora estoy grabando como tres mas, que los voy a ir sacando en agosto o septiembre, después del show de los 15 años", agregó.

En el show por los 15 años de la banda tendrá grandes invitados, con gran puesta en escena, para que "la persona que lo vaya a ver, tenga la sensación que está viendo una presentación internacional"

