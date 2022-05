Manuel Wirzt y Dani La Chepi se juntaron para realizar el single llamado "Imposible" y, en esta ocasión, presentaron el video del mismo: "Cuando la conocí a Dani dije: 'Wow, cómo canta esta mujer, es una Diosa', asi que compusimos esta canción con Fernando Pini , asi que la llamamos y me dijo: '¡Si sabes que soy tu fan!'; por ende la grabamos, pero con tema de los protocolos, coincidió justo en un domingo a la tarde pudimos hacer el clip, dirigido por Gustavo Nuñez", comentó el artista.

A su vez, Wirtz reconoció que es agradable cuando suceden estos trabajos de forma espontánea, luego de haberla conocido como actriz en otro video que ella había realizado: "Es lindo porque somos pares y a mi me sedujo el hecho de poder compartir con la artista arriba del escenario, entonces te enamoras del talento y pegamos tanta onda que salió la canción".

En cuanto a la gira que viene realizando, el cantante comentó que el público volvió con el mismo o mas fervor que el que tenía previo a la pandemia: "Es increíble el vínculo que se genera a través del público que está ahí sentado esperando a que salgas; yo estoy girando por todos lados, anduve en la zona de cuyo, tocando en San Luis, San Juan, en Mendoza; es algo mágico y necesario para los tipos que estamos esperando a que llegue el momento de poder subir a un escenario, asi que por suerte esto se abrió y ojalá vaya mejorando el poder adquisitivo del tipo que tiene que pagar una entrada o que los municipios apuesten e inviertan en la cultura, y empiecen a llevar a artistas que eso le hace bien a la gente".

También recalcó el hecho de que se vaya compartiendo la música en diferentes generaciones, como abuelos con nietos en un mismo show: "Eso sucedió en un momento de la vida, después empezó a abrirse y hoy es como que volvió; creo que las redes unieron un poco más esta cuestión; lo virtual hizo que los padres o los abuelos estén más al tanto de lo que escuchan los hijos y tengan la posibilidad de decir '¡Ah, este tipo me gusta!, te acompaño, voy con vos', porque antes tenías que escuchar el disco, el CD, esperar a que un canal pase el video para enterarse de qué era; había una cuestión generacional, donde una persona de 50 años era un 'jovie tocho' y hoy estás en un gran momento".

Además agradeció que la gente le siga pidiendo sus canciones clásicas y considera que un artista no debe jubilar canciones por mas que se sienta cansado: "En mi caso, agradezco que la gente me diga 'cantate tal tema'; tantos años y tantas canciones que la gente me sigue pidiendo y que no van a faltar nunca". "Por supuesto que hay canciones que no han tenido la difusión que tienen otras, que son lindas y al público sé que le gustan, porque me las piden y a veces hacemos a traves de las redes listas de temas, y de 10 entran 8 por distintas cuestiones, pero soy muy agradecido", cerró el músico.