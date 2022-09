La colaboración se estrenó en una presentación en vivo del dúo en el evento del Orgullo de Madonna, en Terminal 5 de Nueva York, en el mes de junio, celebrando la colección de remixes de toda su carrera Finally Enough Love: 50 Number Ones. Madonna conversó sobre la realización de “Hung Up” con Stuart Price en el podcast Song Exploder, ofreciendo a los fans un vistazo a la creación del exitoso tema líder de los charts.



Madonna anunció recientemente el lanzamiento del esperado picture disc de “Erotica”, que estará disponible después de un retraso de tres décadas. Su exitoso quinto álbum de estudio, Erotica, conmemora su 30° aniversario el 20 de octubre de 2022. En 1992, el álbum debutó en la cima de las listas de todo el mundo y vendió más de seis millones de copias. Para celebrar este aniversario, ya se puede comprar en forma anticipada una edición limitada del picture disc de 12” que incluye el tema que da título al álbum y que se lanzará el 21 de octubre. Pre-venta acá.



Con su lanzamiento programado para 1992, el picture disc incluye una versión coloreada de la famosa foto en donde “se chupa el dedo gordo”, incluida en el Sex Book, que fuera lanzado en la misma semana que el álbum Erotica. Sin embargo, la salida del picture disc fue cancelada inesperadamente ya que la imagen se consideró muy explícita para exponerla en tiendas en ese momento. Las copias fabricadas fueron destruidas, aunque algunas llegaron al público, lo que aumentó aún más la atracción por el lanzamiento.



“Erotica” fue el primer single del álbum y ascendió al puesto N°3 del Hot 100 de Billboard, en donde permaneció durante 18 semanas en su camino a la certificación de oro de la RIAA. “Erotica” fue un éxito global también, liderando las listas de singles europeos, llegando al N° 3 en Reino Unido e ingresando en los primeros 5 puestos en Australia y Nueva Zelanda



“Erotica” también fue N°1 entre las canciones de discotecas y los singles de música dance en Estados Unidos. Un remix del tema está incluido en el álbum más reciente de Madonna, Finally Enough Love: 50 Number Ones. Lanzado en agosto, la compilación fue curada por Madonna para celebrar su histórico logro de ser la primera y única artista en tener 50 éxitos en el N° 1 de los charts de Billboard. En 2020, lideró el chart de canciones para discotecas por 50° vez con “I Don’t Search I Find.”



Finally Enough Love: 50 Number Ones -disponible ahora en formato físico y digital- lideró los charts de álbumes de todo el mundo tras su lanzamiento en el verano boreal. El álbum debutó en el puesto N°1 en las listas de los álbumes más vendidos de Billboard. Ascendió al N°8 del Top 200 de Billboard, convirtiendo a Madonna en la primera artista femenina con álbumes en el Top 10 del Billboard 200 en cada una de las últimas cinco décadas, lo que le valió otro logro en su larga lista de galardones. El álbum también debutó en el N°1 de los charts de álbumes de música dance/electrónica y de discos de vinilo.



El ascenso meteórico de Madonna comenzó en la escena de las discotecas de Nueva York y desde entonces siempre se mantuvo al tanto de la cultura de la música dance a lo largo de cinco décadas. Continuó colaborando con los artistas y DJ más vanguardistas para reimaginar sus éxitos. Por eso, Madonna logró ingresar más álbumes de remixes en el Billboard 200 que cualquier otro artista. Finally Enough Love es también el álbum de remixes con mejor ranking de la última década.



50 Number Ones abarca su reinado completo en los charts de música dance, con múltiples remixes a cargo de los principales productores de todo el mundo. Además de los favoritos de los fans, la colección incluye también grabaciones con remixes inéditas, más de 20 de las cuales se lanzan por primera vez o hacen su debut comercial/digital.



“Erotica”

Listado de temas del Picture Disc



Side A

1. “Erotica” – Album Version

Side B

1. "Erotica” – Instrumental

2. “Erotica” – Radio Edit