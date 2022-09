Como ya todos lo saben, María Becerra está arriba en los charts de música con cada single que saca. En esta ocasión, habló con Valentin Samson sobre el video de "Automático" y también adelantó algunos detalles del próximo disco "La Nena de Argentina".

De qué se trata y cómo surge "Automático"

"Es una fantasía que tenía hace tiempo, básicamente de hacer el amor adentro de un auto; es una idea que tenía dandome vueltas, y justo una vez salió el estribillo, y fue por ese lado, la verdad que estoy super contenta", comentó María Becerra sobre el significado del video.

Y continuó sobre cómo se le ocurrió: "La primera idea fue el coro, que salió así con letra y todo, se la mandé la tonalidad a mi productor; a él le encantó la melodía y me dijo que lo deje trabajar con el beat, para mandarmelo; me lo envió al siguiente día y justo estaba en un vuelo yéndome para Chile a tocar, y me dijo: "Amiga, acá está lo que estabamos hablando ayer de 'Neumáticos' -como le habían puesto en ese momento-; cuando el avión estaba por despegar, me lo descargué y en todo el viaje, que habrán sido dos horas, fue donde escribí la canción".

Al single lo presentó en Paraguay por primera vez, donde ya se sabían el estribillo de la canción, debido a los teasers que había subido del mismo. Becerra se mostró sorprendida y agradecida con todo el público paraguayo.

Cómo se realizó el video



Uno de los rumores que corría con este clip, era que fue uno de los más costosos que se realizó en nuestro país: "No te voy a mentir, la verdad es que hubo mucha inversión en este video", contó sonriente María. "Realmente creo que invertimos mucho de nuestro tiempo y de un montón de otras cosas, porque confiamos mucho de 'Automático', asi que no nos decepciones", argumentó señalando al banner al final de la frase.

Dentro del video se puede observar que llega una persona extraña, con un auto viejo, le ofrece una pieza rara y arranca la cuestión: "Se grabó acá en Argentina y duró tres días de 17 horas cada uno, muy poco sueño hubo ahí, pero bueno ya lo sabíamos; fue un rodaje heavy, pero como todo gran proyecto, lleva su gran esfuerzo, sus horas de trabajo, pero cuando sale es una satisfacción hermosa", disparó.

La Nena de Argentina, su próximo disco

En lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, "La Nena de Argentina", destaca que siente que hay un gran cambio en ella misma desde lo que fue "Animal" hasta el presente, destacando a "Automático" como el corazón de lo que se viene. También agregó que le dio una señal a la gente y que se guíen en cuanto a que todos los reguetones del álbum, van a ser del estilo del último hit.

Si bien viene realizando featurings con grandes artistas, en este nuevo álbum no va a haber ninguna colaboración: "Fue una decisión difícil de tomar, pero dijimos 'vamos a arriesgarnos'; se llama 'La Nena de Argentina' y quería que sea full así, que no pierda mi escencia por ni un segundo, porque cuando trabajas con otro artista dependes de lo que el otro artista hace porque es su escencia también, hay que acomodarse mucho, y yo quería que fuera 100% yo y es un reto, hoy en día, un álbum solista, pero todos le tenemos muchísima fe", añadió.