En diálogo con Modo Zoom, la artista contó sobre sus principios dentro de la música y dijo que siempre, siendo una niña, le interesó además de jugar, el cantar. Por eso, y viendo los programas de ese entonces, le pidió a sus padres una guitarra con 7 u 8 años, y le surgió aprender el Tango. "Uno está en el lugar correcto, en el momento correcto y a la hora correcta, porque hubo un momento que yo estaba comiendo con mis viejos y apareció un productor diciendome si quería cantar en televisión, era una nena que tenía toda esa manifestación del arte adentro ", y siguió: "El mismo dia que me vieron, yo me había ido con un vestidito arriba de la rodilla, mis mediecitas hasta casi las rodillas, mis zapatitos, era verano, y ahí debuté el 3 de febrero del '70; ahí me cambiaron el nombre de Rosana a María José", agregó.

Consultada por las artistas con quienes trabajó a lo largo de todo este tiempo, la cantante argumentó: "Tita Merello era una mujer tremendamente valiente, y era corajuda, de palabra y yo la he visto defender a compañeros, con gran postura", y continuó, "Hoy no te voy a decir que es distinto, pero había que pararse en esos años y hacerse respetar, había muchas mujeres como Tania, Mercedes Simone, Rosita Quiroga, Nely Omar, entre otras".

En cuanto a esta última artista mencionada, Mentana comentó: "Era una mujer que no tenía filtro, ningún tipo de filtro; si le gustabas te apoyaba, te daba consejos, te protegía; y si eso no le sucedía, te lo decía y se iba para otro lado, era una persona de pocas pulgas, como Tita, no daban vueltas, eran mujeres con mucha polenta y personalidad, con una fortaleza muy grande". "Me enseñaron que una canta con lo más sagrado que tiene, con fortaleza, porque seguramente le habrán cerrado las puertas como se hace hoy en día, pero te decían 'vos dale para adelante, nena, pasta tenes", replicó.

Mas allá de haber conocido a grandes personalidades como Astor Piazzolla, María José destacó que no solo estar rodeada de grandes artistas de la voz la llevó a crecer como persona y como cantante, sino con los músicos. Uno de ellos fue Leopoldo Federico, donde agregó que fuera del ámbito del tango, no tiene el reconocimiento que se merece, que era una persona sumamente sencilla, quien contaba que recien en las últimas décadas pudo vivir de la música, que antes tenía su trabajo aparte.

Hubo un hecho de inflexión para Mentana donde ella se dio cuenta que era parte de la historia del género. Esto fue cuando en el homenaje a los 100 años del nacimiento de Anibal Troilo, se encontró hablando con Fierro Guillén y este le dijo que le realizara un homenaje, debido a que conocía a todos los maestros que tocaron con el compositor. Allí los llamó uno por uno y no dudaron en aceptar en su idea.

Hoy en día la artista se encuentra en función de docente, enseñando canto a diferentes alumnos que posee, aunque ella dice lo siguiente: "Más que enseñar, es transmitir lo que yo aprendí, lo que me formaron mis referentes, los de la familia; así que estar con Lucas -su hijo- es un sueño hecho realidad, para mi es maravilloso", y siguió: "La docencia es algo que arrancó a pedido de Horacio Ferrer, el compañero poeta de Astor Piazzolla, y de tantos otros, quien me dijo 'María, fijate esto qué te parece', y pasaron 25 años, por eso cuando se acaben los proyectos se acaba la vida, porque es la única manera de sentirse frescos".