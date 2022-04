Yorio comentó que en sus principios, a los 8 años tuvo la suerte de entrar al Coro Nacional de Niños, haciendo obras clásicas, teniendo formación vocal, lo que fue algo muy bueno para ella al momento de cantar con grandes referentes como Charly García -su pareja- , que le decía que cante en ciertas armonías específicas, algo que se sentía cómoda por el estudio que había tenido: "Tuve una formación armónica muy importante y tengo el don de escuchar mucho", dijo.

Además comentó que su padre era amante de la música y sin que ella supiera quienes eran, él fue quien llevó a su casa el primer disco de Almendra, de The Beatles, Los Gatos y de ahí empezó a cantar, en una época, "donde todos los vecinos aceptaban que se escuche música, claro era otra música".

La cantante, que estuvo en el coro de Sui Generis, contó cómo fue que entró a la banda: "Nosotros teníamos una cultura de lectura, entonces un dia en un lugar underground, voy a escuchar a un duo que mezclaba la poesía con música clásica, y cuando empezamos a estar juntos y a cantar ellos vieron una cantante formada" , y agregó: "Fue una acción tan natural donde no hubo ni preparación, pruebas que yo pensé que la vida era así de facil, después me equivoqué, pero en ese principio fue de esa manera".

A su vez, relató que tuvo una familia complicada, donde le faltó alguien que le diga "qué bien que lo haces", por eso cuando decide ser una cantante solista, "dándose cuenta de cómo es la vida", le costó un poco más, porque "te van a llamar, contratar, el productor va a ir al estudio a grabarte, pero nadie te va a confirmar de saber que sos bueno, es algo que uno tiene que llevar dentro".

Charlando del cómo fue que grandes artistas llegaran a tocar con ella en su primer disco como solista, Yorio recalcó: "Todos ibamos por los discos de todos, como en el primero de David Lebón, de Crusis, Lerner, de Sui Generis", y añadió "Ahora también es así ¿cuántos seremos? Unos 40 o 50, que nos defendemos a capa y espada frente a la invasión del reggaetón y el autotune jaja"

Miguel Mateos pensó un disco íntegro para la artista, algo que, dicho por Yorio, "fue muy hermoso". En un principio el cantante tenía solo un tema para ella, pero se fueron agregando más personas como el mencionado Lerner, y con la inclusión de varias canciones se formó "Mandando todo a Singapur" y es acá donde ella dijo que el mundo no era tan sencillo, donde entendió que la gente te podía criticar por todo, de ahí el nombre del disco.

Yorio resaltó que era una generación de artistas cultos, donde ella leía muchos libros, y a raíz de eso salió el álbum "El disco de los chicos enamorados", con poemas de Elsa Bornemann, también la saga de María Elena Walsh. A su vez, remarcó: "Había eso de preservar al niño, para que no se enfrente con la realidad y creo que hoy una madre te diría 'lucha por tus sueños, vos podes', o sea que la vida es una de cal y una de arena, y de ahí vamos aprendiendo".

Para finalizar, comentó la manera que ella expresa su experiencia y enseña sus estudios: "Me gusta hablar, me gusta hablar de una manera que le llegue al otro, la técnica, que la clase sea entretenida, que el alumno cantante sea músico y tengo que pasarla, al menos, mas o menos bien", y cerró: "Me gusta, me apasiona y me ayuda a estar entrenada".