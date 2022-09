Mario Ian es uno de los grandes exponentes del rock, siendo que fue partícipe de, por ejemplo, Rata Blanca y liderado otras de igual renombre. En este tiempo se lo vio generando contenido y shows, como lo fue el del pasado 3 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la rompió, e intentando concretar una gira a México, a fin de este mes.

Su parte docente

Al ser un artista "obrero" y haber pasado buenos y malos momentos dentro de la música, Ian es consultado por las nuevas generaciones, tomado como un docente de la misma: "Esta parte de poder enseñar y transmitir es algo innato en mí, me apasiona enseñar las cosas que sé, aprendí y viví, y quedarmelas me secaría interiormente, entonces prefiero transmitirla y siempre extender una mano y levantar gente, ayudar a generar cosas, porque también lo han hecho conmigo", contó el artista y continuó: "Con las nuevas generaciones me llevo espectacular, hay una camada de chicos nuevos muy buenos".

El mercado que apunta

"En el caso personal, las letras lo más importante de mi carrera, por lo cual estoy, entonces cantar en español es muy importante; si tengo que cantar en inglés no tengo problema, pero tendría que ser en un mercado que escuche música en inglés, pero cuando hice una gira por Estados Unidos, fue todo en español porque era todo público latino desde Los Ángeles hasta New York", comentó.

"Siempre el recibimiento fue bueno en todos lados porque está muy globalizado el estilo musical y la misma unión que hay es por el estilo, muy unido, medio como sectario -entre risas- entonces el público en todos lados es igual, el que tiene que llevar la onda es el artista, y el público va a reaccionar conforme a él", se extendió.

A su vez, agregó que las letras que trata de componer, intenta que sean atemporales, que tengan el mismo peso 30 años después, como le viene sucediendo hasta el día de hoy, con el tema que puso de ejemplo llamado "Red Hipnótica".

Su motor

"Desde chiquito, mi propósito de vida era la herramienta como música, la más pesada en la cual me iba a desarrollar a través de la vida para poder tener relaciones, generar cosas, y principalmente poder transmitir cosas desde lo más importante en mi vida que es Dios, y desde ahí todo lo demás", cerró Ian.