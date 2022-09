Esta es la segunda vez que los artistas se juntan a realizar un tema. La primera había sido en el single "Besos en guerra", ahora vuelven con todo con "506".

“Colaborar con Juanes es, sin duda, un placer. Hace años trabajamos con él en "Besos en guerra", y poder volver a colaborar ahora —en un momento distinto y más adulto de la banda— es aún más emocionante. Sentimos que la música es ahora más enérgica y adulta, y que haya estado él tanto en los inicios como hoy nos llena de emoción, pues es sin duda un artista que ha estado presente en nuestra lista de referencias desde muy temprano”. Así describía Morat su colaboración con Juanes.

A base de recuerdos y preguntas retóricas los colombianos construyen una canción reflexiva y poderosa. El banjo acelerado de Villamil, que nos acerca a un sonido más folk, nos sumerge en un abrir y cerrar de ojos en los vestigios de un sentimiento tan profundo y a la vez tan latente.

Como si fueran una banda de rock clásica, Morat y Juanes aferrados a sus instrumentos emprenden un viaje casi espiritual alternando sus voces y ritmos en una canción cargada de pasión y llena de matices.

"Honrado de haber sido invitado a colaborar de nuevo con Morat en esta canción '506' Un placer siempre compartir la música con estos talentosos músicos, multi-instrumentistas que además componen sus propias canciones… la esperanza sigue", así describía Juanes su nueva colaboración con la banda colombiana.

Esta canción es el quinto capítulo del nuevo proyecto de Morat, que se editará este 2022. Una travesía en el tiempo para entender lo antiguo desde una perspectiva moderna, adaptando en todo momento los mecanismos propios de la época analógica.

La banda colombiana sigue con todo

Morat no para de cosechar éxitos y romper récords, así lo ha hecho con su reciente canción "París", en colaboración con el rapero argentino Duki, que se ha convertido en la mejor canción del histórico de la banda con más de 45 millones de streams y ya es Disco De Oro en España.

La banda colombiana, que acumula más de 1,7 billones de reproducciones en lo que llevamos de 2022 y alcanza más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, han entrado en el top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en el Wizink Center de Madrid, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre muchos otros…Sin duda, MORAT no tiene límites, y estamos seguros que lo mejor está por llegar.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que alterna la delicada y minimalista actuación con una apasionante y aventurera historia que recrea con gran precisión esta composición. Los juegos magistrales de zoom y todo tipo de planos nos traslada a este recuerdo como si fuera nuestro.