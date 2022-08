La canción, escrita por Oriana junto a Vladi, Dime Lauro, Nicolás González y Walo (Eduardo Borges) y producida por Dime Lauro, transmite un mensaje de libertad desaforada. Es un viaje de los sentidos a través de la experiencia de una noche de fiesta envuelta por el caos, en la que el baile lleva a una sensación de éxtasis que hace que incluso un mal momento se transforme en motivo de celebración. Como dice la canción: “Me han tirado de aquí pa allá, pero no hay quien me raye, yo soy la dura y eso te gusta, no hay perro que me ladre“

El video de “PERRO”, dirigido por Jess “La Polaca” Praznik, con la idea y el guión de Mariana Point y producido por La Nieta Films ft. Bunker, representa la energía vital de la canción y desarrolla la estética que Oriana le quiso imprimir a partir de una paleta de colores específica que revela la esencia de la canción.

Con esta nueva canción la jóven artista que se ha convertido en un referente cultural para los Millennials y para la Generación Z, sigue cautivando a la audiencia con su energía imponente y a la vez carismática. ¡No te la pierdas!