Paty Cantú la viene rompiendo tras los hits que sacó, como Guadalajara y Bailo Sola, y una vez más, nos trae su honestidad en las letras sobre su vvida personal en este nuevo estreno. El single, que incluye videoclip, llamado "Mi Película" es la oportunidad de mostrar su alma para ser parte de la banda de sonido de vida de todos sus fans.

La artista siempre juega con los sentimientos a la hora de la composición; se puede encontrar tristeza, decepción, valentía y llegar a una felicidad extrema, encontrando el amor. Asi nos lo trae en "Mi Película", quien la escribió en conjunto con Paul Sefcovich, Luis Miguel de la Isla y Alberto Hernández.

Según Paty Cantú, este single podría ser parte de una película autobiográfica y, de la misma forma, espera que sus seguidores encuentren en ella esa melodía que les sirva para musicalizar un gran romance.

El clip de “Mi película” lo dirigió Julio Berthely, director de cine y series, el cual fue nominado al premio Emmy este año. En este podemos ver a Paty y a su novio recrear escenas de ciertas grabaciones, de las más importantes en la historia del cine, al tiempo que ambos van demostrando la complicidad que los une.

"Bailo sola" el nuevo himno de Paty Cantú

Hay canciones que se vuelven tendencia gracias a su gran ritmo y letra pegadiza, hay otras que cuentan con esas características y, además, apuestan por convertirse en un manifiesto de vida, tal es el caso de “Bailo sola”, el nuevo single de PATY CANTÚ, quien define a este tema como “un himno pop retro futurista”.

“Lleva el poder de la mujer desde que inicia hasta que termina, la mujer hoy sabe que no se empodera, si no que nace poderosa, la mujer hoy sabe que cuando nos unimos somos mucho más fuertes. Bailar sola es sinónimo de saber que estás contigo misma, no tiene que ver con la soledad, sino con el amor propio, con lo que puedes disfrutar, literal y metafóricamente. Cuando bailas contigo cuando nadie te ve, es ser libre”, comenta Paty.

Y continúa: “Es una canción que busca concientizar acerca de que no tenemos que parecernos a nadie más, que no tenemos que cambiar porque los demás se molesten por quienes somos o lo que queremos lograr, también es un recordatorio a nosotras mismas de que nos cuidamos entre nosotras. Lo bonito es bailar cuando nadie te ve, queriendo que todo el mundo te vea, con esa libertad, con ese poder y con esa diversidad”.

“Bailo sola” fue compuesto por PATY CANTÚ junto a César Ceja. Su finalidad era plasmar en la letra la necesidad que tiene cada mujer de brillar a su manera y la urgencia de que los demás aprendamos a respetar ese resplandor.

“Es una forma alegre de recordarnos que nosotras podemos y nosotras nos cuidamos, porque en esta realidad, en el mundo, la mujer sigue viviendo el prejuicio y carece de libertad real y absoluta, por eso pasan tantas cosas tan horribles. De alguna forma, ver a una mujer bailar libre es eso, es la metáfora de la libertad que merecemos y buscamos, y lo fuertes que somos por nosotras mismas”.

La canción viene acompañada de un videoclip oficial que fue dirigido por Rodrigo Robles. En él las referencias a la cultura pop son contundentes, todo mezclado con color y un toque de sensualidad.

“El video tiene invitadas de distintas edades, de diferentes rubros: hay influencers, TikTokers, actrices, músicos, líderes de la comunidad LGBT+, líderes de la comunidad trans, cada una de estas mujeres salió a brillar a su forma, sin disfrazarse, sin fingir y a bailar a su manera”, cuenta PATY CANTÚ