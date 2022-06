Foto: Brian van der Brug/Los Angeles Times

En el marco de su último show de su gira en los Estados Unidos, Paul Mc Cartney tuvo una noche más que especial en Nueva Jersey, porque recibió la visita de Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi sobre el escenario y ante la gran sorpresa del público. El músico que mañana cumple 80 años cantó temas como solistas como sus hits con The Beatles, como por ejemplo "Love Me Do, "Get Back, "Blackbird" o "Can't Buy Me Love"; además de sus temas de su gran proyecto con Wings como "Live and Let Die" o "Jet".

En un momento de su show, cuando terminó de tocar el single "Band on the Run" donde invitó a Springsteen al escenario, Paul dijo al público del MetLife Stafium: "Tengo una sorpresa especial para ustedes, viene un amigo mío, un muchacho de acá".

Allí los fans reconocieron casi de forma automática al invitado y corearon su nombre, a lo que McCartney respondió irónico y con una sonrisa: "Me parece que adivinaron"; allí, ambos cantaron el clásico "Glory Days" y "I Wanna Be Your Man", de The Beatles.

A su vez, el público presente tuvieron otra sorpresa en los bises, donde Jon Bon Jovi apareció con globos en el escenario y comentó: "Tengo a 60 mil personas que quieren cantarte el feliz cumpleaños", allí con la complicidad del público y los músico accedieron al cántico caracterísico para la ocasión. Cabe destacar que Paul McCartney, va a seguir con su tour, pero por Reino Unido, en un histórico Festival que se realiza en Inglaterra.