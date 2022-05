Fer Vázquez se mostró muy contento con el resultado de su nuevo trabajo: "La verdad estoy muy feliz de presentar esta nueva canción, en esta nueva etapa también de Rombai, es una canción que le agarré mucho cariño, porque le puse mucho amor, la trabajé mucho, con todos los detalles no quería que salga así nomás, sino darle el amor que se merecía y el tiempo de preparación" .

En cuento al video, el cantante comentó: "Soy como el amigo que la aconseja 'che, te veo mal, te veo estresada, vamo a tomar una y ahí olvidate de ese chabón que ahora viene otro mejor', osea el concepto es ese, y en parte lo que hace un amigo ¿no? 'che dejate de sufrir, que se yo'; no soy el amigo buitre, soy el que quiere lo mejor para ella".

Con respecto a su lado más humano, y yendo para el lado personal, Vázquez comentó que es a quien sus amigos le piden consejos porque es el que le ve el lado positivo a la situación: "El año pasado sufrí un accidente de tránsito en el cual estuve bastante mal y me acuerdo que mis amigos me querían tirar para adelante, pero me veían que, sin embargo, estaba muy bien con la situación, que le veía el lado positivo a pesar de estar viviendo esa tragedia, aunque a veces es obvio que estás caído o bajón, pero si soy ese amigo".

En cuanto al video que es realmente colorido, lo realizó con una productora de nuestro país, donde les contó el concepto visual que quería y lo entendieron a la perfección, realizando el video que podemos ver hoy en día: "Era llevarlo a un lado fashion, medio vintage pero futurista, mezclar esos dos mundos raros y quedó espectacular".

El artista no solo se dedicó a hacer cumbia pop, sino que hace poco tiempo se presentó con una balada: "Siento que en esta vida y en vidas pasadas, el amor no evoluciona y es una problemática eterna y siempre hay una manera nueva de cómo encararlo y todos tenemos historias diferentes de amor".

"Esta historia trata de no rogar amor, de no estar atrás de nadie, de que si se tiene que rogar y pedir que hagan algo por uno, entonces no es amor; 'no se ruega amor, ni tiempo, ni lealtad', dice la canción". "El concepto de la canción la verdad es que es bien importante para mi, es super linda y quienes conectaron con ella es como que están conectados conmigo, siento yo", comentó sobre el sencillo.

