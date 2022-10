Continuando un increíble viaje en 2022 caracterizado por una creatividad sin límites, shows inolvidables y una energía compartida incontenible, Red Hot Chili Peppers presentan su segundo álbum de estudio del año, Return of the Dream Canteen, que ya está disponible en todas las plataformas de streaming a través de Warner Records.



Return of the Dream Canteen brotó durante las mismas sesiones que dieron origen al álbum líder de los charts Unlimited Love, que escaló al N° 1 del Billboard 200 en abril. Este trabajo no fue solo el segundo N° 1 de su carrera en dicho chart, sino que también se mantiene como el álbum más importante del año. Esta es la primera vez que la banda lanza dos álbumes seguidos en un mismo año.



En estos 17 temas, la banda colaboró con su antiguo productor y confidente creativo Rick Rubin. Juntos, los músicos aprovecharon el poder de su unión una vez más, traduciendo la inspiración común en explosiones de instrumentaciones interdimensionales, ritmos primitivos e inteligentes provocaciones líricas. Como tal, el álbum proyecta como un caleidoscopio el espíritu de estos cuatro individuos en la forma de una gloriosa comunión que es tan vibrante, visceral y vital como siempre. Se trata simplemente de Red Hot Chili Peppers… en el aprendizaje de una hermandad infinita y perdurable libre de todo límite.



La banda obtuvo una nominación al MTV Europe Music Award por Mejor Rock y tres nominaciones en los American Music Awards en las categorías "Artista Favorito de Rock", "Album Favorito de Rock" por Unlimited Love y "Single Favorito de Rock" por "Black Summer". Los premios AMA se transmitieron el 20 de noviembre por la cadena ABC. Encabezarán el Festival Austin City Limits Music en Austin, Texas, en lo que será su último show de 2022, este domingo 16 de octubre. Tras su gira más importante a la fecha, ésta será su última aparición en vivo este año. Mientras tanto, la gira en estadios continuará en enero de 2023 en Nueva Zelanda y Australia.



El mes pasado, la banda anticipó la salida de Return of the Dream Canteen con “Eddie”. Además de acumular millones de reproducciones, instantáneamente logró el aplauso de la crítica. The New York Times lo elogió como “el sonido de una banda en una habitación, todavía impulsándose entre sí” y Billboard alabó la “clásica y serpenteante línea de guitarra de John Frusciante y el sabroso y jazzero chasquido del bajo de Flea”. Mientras tanto, Rolling Stone lo resumió como “todo un himno”.



Para anunciar el álbum, la banda reveló el single principal “Tippa My Tongue", que llegó al puesto N° 1 en radios alternativas. “Tippa My Tongue” extiende el récord de la banda con más números 1 en el chart de radios alternativas de Billboard (15). Red Hot Chili Peppers también lograron su cuarto N° 1 en el chart de radios de música de Rock y Alternativa en Billboard. Es el segundo N° 1 de la banda después del reinado de “Black Summer” durante 14 semanas en esa posición este año. Ninguna otra banda de la historia logró dos singles en el N° 1 del chart de radios de Rock y Alternativa en un mismo año. Apenas lanzado el tema, Rolling Stone elogió “Tippa My Tongue” como “un juego sexualmente sugestivo que evoca la quintaescencia del extenso catálogo del funk-rock californiano” y CLASH lo resumió como “una clase magistral de Red Hot Chili Peppers”. Billboard afirmó: “El vigoroso tema de funk-rock recuerda al Chili Peppers de otros tiempos, con su líder Anthony Kiedis jugando con un doble sentido lírico”.



Los Red Hot Chili Peppers se hicieron recientemente acreedores del prestigioso Global Icon Award y realizaron una increíble presentación en los MTV VMA. El single N° 1 “Black Summer” también ganó el premio por Mejor Rock.



Dejemos que Red Hot Chili Peppers nos den la bienvenida a Return of the Dream Canteen.

‘Return of the Dream Canteen’ es como un guiño a la prosperidad creativa de un desierto psicodélico. Algo de nosotros que vaga en un tiempo y un espacio con menos definición de lo normal conduce a más música. Simplemente seguimos bebiendo lentamente. La cantina era generosa. Justo cuando la burbujeante línea de base Funky parecía que quedaría sola sin un compañero de baile, los demás aparecían para la fiesta. El foco tenaz de John para tratar cada canción como si fuera igual que la próxima nos permitió crear más canciones que las que algunos podrían utilizar. En un mundo en donde es típico lanzar un solo tema, decidimos lanzar dos álbumes seguidos. Nos sentimos bien por eso. Vayan a la cantina. Red Hot Chili Peppers

Listado de Temas



1. Tippa My Tongue

2. Peace And Love

3. Reach Out

4. Eddie

5. Fake As Fu@k

6. Bella

7. Roulette

8. My Cigarette

9. Afterlife

10. Shoot Me A Smile

11. Handful

12. The Drummer

13. Bag Of Grins

14. La La La La La La La La

15. Copperbelly

16. Carry Me Home

17. In The Snow