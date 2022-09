MOTOMAMI SIGUE SIENDO EL ÁLBUM NÚMERO UNO EN CRÍTICAS EN 2022 EN METACRITIC







"Esta amplitud de ambición creativa ha convertido a Rosalía en una de las más vistas, adorado, escudriñado, copiado y contado por los jóvenes artistas del mundo.. "

-New York Times



"MOTOMAMI es una obra maestra... Los géneros son cosa del pasado; aquí hay espacio para todo... una obra innovadora y vanguardista que desafía a la música comercial tal y como la conocemos. "

- ROLLING STONE



"Rosalía es una visionaria... MOTOMAMI representa lo nuevo y

emocionante sobre la música pop en 2022... algo completamente moderno... deformando el universo pop... con resultados gloriosos. "

- Wall St.JOURNAL

Como continuación de su álbum de referencia en español MOTOMAMI, aclamado por la crítica y el público, ROSALÍA lanza hoy MOTOMAMI +, una versión de lujo del álbum. Los fans podrán disfrutar de su más reciente éxito "DESPECHÁ", un remix de "Candy" con el popular Chencho Corleone de Puerto Rico, una versión en vivo de "LA FAMA" y cuatro temas nuevos.



La curiosidad de los fans se despertó cuando ROSALÍA compartió fragmentos de su nueva música durante su gira mundial MOTOMAMI y luego confirmó su existencia en su espectáculo en República Dominicana, el 3 de septiembre.



"Despechá" continúa su ascenso, situándose actualmente en el nº 1 en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá; también es tendencia en tiempo real en el nº 5 de la lista de SDE Latina y en el nº 2 de la lista de SDE Tropical. El tema se estrenó con el apoyo inmediato de los fans y de la crítica: fue la novedad mundial más escuchada en Spotify y El País la declaró "...la canción del verano". El vídeo fue filmado en Mallorca y dirigido por Mitch Ryan.





TRACKLIST

SAOKO CANDY LA FAMA BULERÍAS POLLO TERIYAKI HENTAI BIZCOCHITO G3 N15 MOTOMAMI DIABLO DELIRIO DE GRANDEZA CUUUUuuuute Abcdefg LA COMBI VERSACE COMO UN G Gracias Yu :) DESPECHÁ CANDY (Remix) LA FAMA (Live en el Palau Sant Jordi) AISLAMIENTO LA KILIÉ LAX CHIRI SAKURA



En la actualidad, ROSALÍA se encuentra en medio de su primera gira mundial -MOTOMAMI WORLD TOUR- con espectáculos que agotan las entradas en todos los continentes. Con los fans haciendo cola con días de antelación en cada lugar, la gira, que ha recibido críticas positivas, ha ofrecido una noche inolvidable de coreografía innovadora, visuales y la capacidad vocal de clase mundial distintiva de ROSALÍA a lo largo de una producción de más de 30 canciones.



"La nueva reina del pop deslumbra en el primer concierto de su gira... esto es el futuro... una fiesta sensorial de [tal] exacto minimalismo. no sólo rompe la cuarta pared, sino que la destroza. La voz de Rosalía es precisa, emocionante y lleva las canciones a otra dimensión, demostrando que canta más profundo que nadie... Puede conquistar el mundo cantando en español, [y] va a acabar con la hegemonía anglosajona del pop mundial".



La gira masiva producida por Live Nation -que en última instancia recorre 46 ciudades en 15 países- acaba de concluir el recorrido por América Latina y a continuación se dirigirá a Norteamérica antes de concluir en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Arena de París. Rolling Stone señaló que "Rosalía ofrece un espectáculo pop salvaje e innovador en sus propios términos". Para más información o entradas, visite rosalia.com .



Al mismo tiempo, el álbum MOTOMAMI de ROSALÍA (que ya es el álbum número 1 del año por el consenso de la crítica, según Metacritic) sigue deleitando al público. MOTOMAMI ha sido elegido recientemente como "Mejor Álbum de 2022" por medios como: TIME, ROLLING STONE, BILLBOARD, VARIETY, THE LOS ANGELES TIMES, THE GUARDIAN, VULTURE, HYPEBEAST, ESQUIRE, STEREOGUM, CONSEQUENCE, OF SOUND, COMPLEX, SPIN y muchos más. Seguro que MOTOMAMI + seguirá su ejemplo.