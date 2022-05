Ante la presentación, Soledad comenzó hablando muy emocionada: "Cumplí los 70, entonces uno ahí empieza a tomar consciencia y estoy para un canal de la juventud ¡eh! que me encanta, pero uno empieza a tomar concienta que te queda menos tiempo que el vivido; entonces es todo un trabajo saber envejecer y estoy leyendo mucho sobre eso" ."Estoy muy bien, muy feliz, muy tranquila, en la familia a todos les van bien, la pelean mas o menos, pero hay como un momento del éxito del teatro, por los aplausos de la gente y decir '¡Uy qué maravilla! ' y, al mismo tiempo, mantener la humildad, cosa que al tener valores, lo tenemos muy claro", continuó.

Luego contó sobre su relación con Verónica Llinás, con quien comparte los entretelones y el escenario: "Trabajamos mucho el vínculo, nos queremos, porque respetar es respetar, pero quererse, valorar lo que la gente nos da, el esfuerzo brutal que hacemos nosotras y que eso sea devuelto así, es un momento muy mágico muy hermoso que hay que cuidar mucho, ser muy responsables y tener muchísimo cuidado". "Tenemos un equipo maravilloso que se armó, con el Pata, con Giannina, con Sarita, con Juan, la verdad es una fiesta y a mi recorrer el país no hay nada que me guste más", agregó.

A su vez, Silveyra destacó que ella sigue "siendo una niña" de alma porque admira que el niño nunca pierde la capacidad de asombro, el descubrimiento y aclaró: "Eso es lo que siempre busco en la vida, el descubrimiento, el seguir trabajando conmigo, con el otro, descubrirme de verdad y decir 'soy esto' y a veces pienso que esto es el cariño de la gente y mi familia". "Quiero dejar en claro que la educación mía fue muy difícil, me formé con un carácter y después las novelas me romantizaron, pero siempre fui una mujercita con mucho carácter", comentó.

Hace poco tiempo, la artista celebró los 50 años de "Rolando Rivas, Taxista", la novela que fue partícipe y donde creó un personaje muy querido hasta estos tiempos: "Ahora me encantaría hacer algo para los jóvenes, pero no me da, no se me ocurre, pero siempre tratar de sumar gente, por eso de golpe me metí en Showmatch, en Gran Hermano, porque esas cosas quedan en el inconsciente colectivo; por eso me siento una actriz popular, porque cuando salgo del teatro vivo situaciones demasiado fuertes y es muy lindo porque la gente te da y le das emociones".

Al ser consultada sobre la influencia que tuvieron diferentes artistas sobre ella, comenzó diciendo que China Zorrilla fue una referente enorme y que tenían una relación de "maestra - alumna", "Madre e hija", "Directora - Actriz" y que fue muy inspiradora y le enseñó muchas cosas: "Ella era divina, junto a su familia era una cultura enorme; leo mucho por internet, pero seres así que iluminen tanto, porque la gente las adora; la China se subía a un auto con una valijita, con un productor, y se iba a hacer pueblos y la gente estaba fascinada, porque era mágica entonces eso era muy conmovedor".

También habló sobre Graciela Borges y dijo: "Es la mujer más bella del cine nacional, nos hablamos, nos dejamos mensajes, siempre estamos, la quiero muchísimo y me parece un ser humano con una luz muy especial, eso que predica ella lo ha adquirido y lo sabe entonces también es un ser, también, mágico".

En cuanto a la música, en "Rolando Rivas, Taxista" le propusieron hacer algo distinto a lo que venían haciendo: "Lo único que te puedo decir es que lo hicimos porque nos pagaban bien, pero no queríamos, son de esas cosas que vos decís 'mejor no haberlo hecho', pero bueno, siempre es un documento; hace poco pusieron 'Vivir Enamorados' de Juan y Juan, y es el himno al amor".

Hace poco tiempo la agrupación Destino San Javier le regaló "Lo mejor del amor", a lo que opinó: "Amorosos los chicos, además de estar en todo, con un equipo de trabajo maravilloso, una iluminación total, fue una hermosa jornada para Osvaldo y para mi, por lo gente de primerísima que son".

Con Osvaldo Laport mantiene una gran relación y en la novela "Amor en custodia" fue donde más se rió y divirtió: "Esa novela fue delirante, fue una aventura atras de la otra, porque a Osvaldo se le ocurrían ideas loquísimas, junto a mí y al director, y ese taller y escenas de amor, esa confianza con un compañero, porque conozco a su familia que es maravillosa; entonces poder lograr eso con tu compañero, poder tocar los cuerpos y besarte, sabiendo que lo estás haciendo para que todos afuera se mueran, pero que nosotros no dejamos de ser Solita y Osvaldo, eso esta bueno, porque no siempre existe ".

Cerrando y presentando la obra que viene haciendo, comentó que "Dos locas de remate", no llevaba ese nombre, porque el original se llama "El reencuentro": "Nosotros sentimos que la gente necesitaba ver comedia, que se iba a reir; la estrenamos en el momento justo, porque se tienen quedar todas las coordenadas, arrancamos con la cuarentena, y entonces sentíamos que lo que hacían nuestras compañeras españolas, nosotros teníamos que separarnos y hacer otro lenguaje que fue maravillosa esa búsqueda". "La gente se va del teatro con los personajes y te dicen 'ah, es profunda, me maté de risa toda la obra' y si, porque es la familia, aparecen todos, toca sentimientos", culminó.