En charla con CM El Canal de la Música, “La Sole” comentó que se le ocurrió llamar a Natalie Perez, para que la acompañe en este single, cuando le llegó la canción y sintió que “no podía hacerlo sola” y que el “espíritu de la canción” era con ella. Por su parte, Pérez, cuando le llegó la propuesta dijo: “fue una alegría, La Sole Pastorutti me está invitando a compartir una canción; un sueño que si no me gustaba le iba a decir que sí también, solo para cantar con ella”.

En cuanto a la grabación, Pastorutti recalcó que previamente había grabado una referencia en su estudio, pero que al enterarse que su colega iba a estar en lo de su productor, Juan Blas, decidieron las dos compartir el día de grabación, lo que llevó a un mayor complemento para la terminación del secillo.