Traductor, nuevo single de Tiago PZK y Myke Towers

A una semana de lanzar “Casa De Chapa”, el primer anticipo de su disco, uno de los exponentes con mayor proyección saliendo de Argentina, Tiago PZK, sorprende con un reggaetón explosivo titulado “Traductor” en colaboración junto a la superestrella puertorriqueña del género urbano, Myke Towers.



En este segundo adelanto de “Portales”, Tiago PZK llega con una de sus colaboraciones más importantes, nada más y nada menos que con Myke Towers, una de las figuras más importantes de la escena urbana a nivel global. El video, grabado en Miami, Florida por Martin Seipel, muestra cómo Myke Towers y Tiago PZK se encuentran en una mega fiesta entre amigos, en la que se ve una gran mezcla cultural disfrutando el momento, en donde no importa de donde vengan y aunque no hablen el mismo idioma, todos pueden conectar a través de la música.



“Traductor” fue escrita y compuesta por Tiago PZK, Myke Towers, FMK, Big One y Evlay mientras que la producción del sencillo estuvo a cargo de Big One y Evlay.

Portales, nuevo disco de Tiago PZK

TRACKLIST “PORTALES”

1. Sabor A Miel

2. Nadie Más

3. Salimo De Noche ft. Trueno

4. Dámelo

5. Borracho

6. Noches De Soledad ft. Asan y Khea

7. Flor De Barrio

8. Casa De Chapa

9. Sex & Love

10. Traductor ft. Myke Towers

11. Hablando De Love

12. Házmelo

13. Eléctrica ft. Iza

14. Entre Nosotros ft. LIT Killah

15. Ríos De Sal