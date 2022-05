"El hecho en sí de tener giras largas, a reentrenarnos a qué cosas van adentro de una valija, los horarios, porque hacía un montón que no teníamos esta chance de hacer un montón de kilómetros en Argentina, que es nuestra segunda casa, nos pone muy felices este nuevo encuentro de retomar todo esto que extrañamos", comenzó diciendo Yamandú.

Yendo para el lado de dónde sacaron el humor en la murga, el artista comentó que con su hermano Tabaré fue donde sacó la conclusión que "la chispa iniciática que los junta es el chiste", todo esto a través del análisis irónico, con la posibilidad de llevar los rasgos de la realidad, de la foto social, un poco más allá: "Calculo que lo construimos, el espectáculo y el humor, de forma heredada de nuestra familia aunque no tenemos nadie que sea humorista, en nuestra casa, historia o vida, si tenemos gente que ha manejado muy bien el humor como mi vieja, mi viejo o mi abuela chichita".

Sus shows se destacan también por tener algo de docencia, donde Blanca, su madre, tuvo mucho que ver: "Mi viejo y mi vieja son dos personas que han laburado un montón en cosas vinculadas a lo social, siempre su accionar y su camino está en torno a la comunidad, y muchas veces la casa de mi abuela era abierta a muchos gurises y gurisas del barrio".

"Mi mamá me enseñó muchas veces el valor de lo propio de intentar hacerlo con las herramientas que uno puede y que tenga a mano, porque va con honestidad y con amor; mi viejo traia muchos libros a casa, donde no había tele, un poco por elección y otra por realidad económica, entonces leíamos un montón; si recogemos eso de mi madre de expresarlo frente a una gran cantidad de personas, por el laburo de mi viejo también, de aprender a comunicarnos", continuó.

Y cerró: "Un montón de cosas que hacemos mucho más que certezas, son dudas, entonces no no sentimos nunca en el lugar vertical de pararnos y enseñar, si compartir, honesta y abiertamente todo, incluso nuestras dudas y discusiones internas mas fuertes y mas ondas aunque sea una pavada, pero si está lo del cómo comunicar y desde dónde, sin duda que está un poco de Blanca".

El artista contó una divertida anécdota, donde cuenta que su madre se enojó con el cantante de Metallica, James Hetfield, porque se cortó el pelo largo. Esto lo llevó a decir que mucha gente le pide que no cambien, que sigan así, a lo que les respondió: "El cambio es un elemento valiosísimo, por lo menos desde nuestra concepción de vida artística, para poder seguir teniendo honestidad, en lo que mejor podemos dar, 'dejame cambiar, dejame darle la vuelta, por otro lugar, y tales cosas como la estética, a veces se nos confunde a quienes vemos, con el verdadero sentido de esa expresión".

Cardozo destacó en todo momento que fue aprendiendo del error, hasta lo que es hoy en día y dijo: "Fuimos creciendo y construyéndonos en lo colectivo, apoyado en lo que me dijo Tabaré una vez, 'mirate, hay que mirarse', a mi me da mucha vergüenza escucharme, hasta los audios que mando, o verme en escena, y ahí me insistía, no desde el ego, sino con amor pero despiadadamente, corrigiendo".

"El humor es la columna vertebral a la que estamos trepados, entonces, ademas, si no puedo ejercerlo conmigo mismo como víctima, no sirve si el humor es solamente si la materia de estima de elaboración son las demás personas, no sé si tengo tan buen humor entonces, si no me banco mi propia autocaricatura", continuó.

Además destacó qué cualidades de sus hermanos lo alimentan en su personalidad, donde también dice que disfruta mucho de estar en escena con los dos (Tabaré y Martín), donde "Los dos tienen un montón de cosa para enseñarle en cada función" ¡todo esto lo pueden ver a detalle en la nota!.

