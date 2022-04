La artista comentó que está consciente del lugar que está empezando a tener en la escena musical y que está muy agradecida por ello; también agregó que siempre se encuentra realizando actividades desde que estuvo en Salvapantallas.

Ante esto, Gotusso dijo que para ella "no hacer nada" tiene que ver con el ocio, cosa que admite que tiene muy poco, y que aunque la creatividad nace de ese momento, ella se encuentra aprendiendo a lidiar con la presión y cómo rendir ante esto: "Confío en mí, en mi música y todo lo que tengo adentro, y supongo que la vida me va a seguir tratando bien".

En su proyecto como solista comentó que a "Ganas Tour" lo viene "saboreando", porque: "Viste que es como algo cuando te gusta mucho que no te lo tragas de una, sino que lo saboreas". "Es un tour que me agarra creciendo porque ya hace un año y medio que salió el disco y yo lo sigo tocando, me tocó la pandemia y tuve que aprender la paciencia (...) me siento mas consciente de las cosas, me estoy divirtiendo", continuó.

A su vez, se acerca su cumpleaños y comentó: "La realidad está superando mi sueño, estoy para que en mi cumple voy a pensar que me prestaron el Gran Rex y que voy a hacer una fiesta ahí, trabajar, y me va a encantar". "Es una manera de convocar a la gente que quiero y la gente que me quiere, que ni siquiera conozco pero me tiene cariño, y tengo un gran trabajo que me devuelven amor", cerró la artista.

Gotusso siempre soñó en estar donde se encuentra hoy en día y sigue el consejo que le brindaron sus padres de "poner en palabras lo que anhela". Agregó que esto le sucedió varias veces, como en el Lollapalooza cuando fue la primera vez como oyente y, con esta gira, en el momento que toque en el mítico teatro.