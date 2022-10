La carne es un alimento infaltable para la mayoría de los argentinos y las argentinas. Si se trata de opciones, existe una gran variedad de cortes para elegir y disfrutar de una rica comida en familia o con amigos.

La receta de bifes a la portuguesa nunca falla cuando se quiere elaborar algo simple, casero y con un gran sabor. Además, lleva papas, que se combinan de la mejor manera. Como un plus, se cocina todo junto, por lo que no se requiere ensuciar muchas ollas ni utensilios.

Este clásico plato se basa en 4 ingredientes principales: carne, verduras, arvejas y salsa de tomate. Aunque en este caso el corte elegido es la cuadrada, se puede utilizar otro de preferencia sin ningún problema. Seguí los pasos y prepará estos sencillos y deliciosos bifes.

Ingredientes para preparar bifes a la portuguesa

Para 2 personas, los ingredientes y las cantidades necesarias son:

2 churrascos finos de cuadrada o del corte de carne elegido.

1 papa.

1 zanahoria.

1 cebolla.

1 trozo de morrón rojo.

1 trozo de morrón verde.

1 tomate.

1 diente de ajo.

1/2 lata de arvejas.

1/2 taza de puré de tomate.

1/2 taza de caldo.

Sal, pimienta y aceite.

Modo de preparación

1. Cortar la cebolla y el morrón en tiras finas. Picar el ajo y el tomate, y cortar tanto la zanahoria como la papa en rodajas. Las de papa no deben ser tan finas para que no se rompan en la cocción.

2. Cortar los bifes en trozos medianos y salpimentar. Si se desea, se pueden dejar enteros.

3. En una olla grande, colocar un chorro de aceite, las cebollas y los morrones, las papas, las zanahorias y una parte de la carne. Repetir este orden para hacer varias capas y que los ingredientes queden encimados. Arriba de todo, sobre los bifes, debe haber cebollas y morrones, sin papas ni zanahorias.

4. Una vez armado, poner por encima el tomate picado, el ajo y el puré de tomate.

5. Agregar el caldo por los costados para que no se desarme la pila.



6. Tapar y llevar a fuego fuerte hasta que hierva. Luego, bajar a mínimo y cocinar durante media hora o hasta que la papa esté tierna.

7. Aproximadamente 5 minutos antes de retirar, agregar las arvejas.

¡Y listo! Antes de servir, es importante dejar reposar unos 10 minutos la preparación. Una vez que pasan, ya se puede disfrutar de un rico plato de carne preparado en poco tiempo y de manera sencilla.