La papa es un verticulo versátil al momento de cocinar, puede convertirse en puré, ensalada, rellena, al horno, está en los guisos, el puchero, las empanadas y con ella se prepara la tan amada tortilla de papa. Aunque las que han ganado más popularidad son las papas fritas, que desde hace un tiempo dejaron de ser un simple guarnición y se convirtieron en el plato principal.

Con la proliferación de comercios dedicados exclusivamente a la venta de conos de papas fritas se ha reinventado un clásico que acompaña a las milanesas o hamburguesas en las clásicas cadenas de comida rápida o en locales gastronómicos. Es un plato popular a nivel mundial y se puden comer solas o con agregados de salsas, la clásica es el queso cheddar.

Este viernes 20 de agosto se conmemora el Día Mundial de la papa frita y para celebrarlo algunos locales gastronómicos porteños ofrecen promociones insólitas, descuentos y menús imperdibles para disfrutar de este clásico solo o con una buena cerveza.

Papas fritas y una hora de cerveza gratis

¿Cerveza gratis? Sí, es una de las opciones que ofrece el Club de la birra en sus locales de Caballito y Recoleta. Según informó el portal Mundo Cerveza regalarán una pinta artesanal con la compra del menú Papas Club que tiene tres versiones: cheddar, provenzal y bravas, que se pueden acompañar con un dip de salsa picante.

La promoción estará vigente durante una hora, de 18 a 19 para celebrar este viernes el Día Mundial de la papa frita. El valor del menú es de 600 pesos.

El menú de Papas Club no está disponible por delivery. (Gentileza: El Club de la birra).

Otra de las opciones que propuso Rocking Chips es "poner las papas fritas" para celebrar este día. Para acceder a estre promoción los clientes deberán pedir dos pintas de cerveza o una hamburguesa en sus locales de Pilar, Nordelta y Palermo.

Pilar: Rivadavia 821

Rivadavia 821 Nordelta: Centro comercial de Nordelta

Centro comercial de Nordelta Palermo: Malabia 1574

¿ Papas fritas crujientes a un peso?

Es una de las ofertas más destacadas que se volvió viral en redes sociales ya que los usuarios no lo podían creer. La cadena Dr. Papa para celebrar su primer aniversario lanzó esta promoción que estará vigente desde las 20 hasta las 23 horas en las 18 sucursales que tienen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los clientes deberán tener en cuenta que esta promoción sólo es válida para la modalidad take away, podrán acceder a una porción pequeña por persona y sólo será en efectivo, es decir, que a cambio de una moneda se llevarán un cono de papas fritas.

Los locales de la cadena son los siguientes:

Av. Corrientes 1833 - San Nicolas

Av. Corrientes 5579 - Villa Crespo

Av. Rivadavia 6289 - Flores

Av. Rivadavia 7165 - Flores

Av. Cabildo 2480 - Belgrano

Montiel 32 - Liniers

Av. Santa Fe 1725 - Recoleta

Av. Entre Ríos 989 - San Cristobal

Paso 362 - Once

Av. Triunvirato 4347 - Villa Urquiza

Tucumán 538 - Microcentro

Carlos Pellegrini 645 - Centro

Zufriategui 1513 - Puente Saavedra

Av. Saenz 1193 - Pompeya

Salta 1721 - Constitución

Acoyte 24 - Caballito

Av Lacroze 3186 - Colegiales

Av Beiro 5458 - Villa Devoto

¿Papas fritas veganas?

Para quienes no consuman ningún alimento derivado de animal hay dos opciones en CABA para asistir este viernes con amigos o solo y disfrutar de buenos menús a base de plant based que no dejan de lado los sabores tradicionales. El primero de ellos es Vegan Fox, allí se consiguen las Papas Fox con queso cheddar, cebolla crispy, guacamoles, pico de gallo, Not Burger picada y perejil.

La segunda opción es Lado V que ofrece en su menú una variedad sin ingredientes de origen animal. Hay cuatro opciones para disfrutar este viernes: papas fritas tradicionales, con romesco y alioli, con verdeo y salsa de queso vegano, y con kétchup de hongos y cebolla crispy.

Es una buena opción para ir de after office y acceder a una de las promociones como dos pintas por 380 pesos. El local se encuentra en Honduras 4969, Palermo.