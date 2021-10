La morcilla es una de las achuras preferidas de los argentinos. En el clásico asado del domingo no puede faltar. Es casi lo primero que sale de la parrilla y significa una introducción a las carnes que se vienen por delante, y aún así, tiene su protagonismo en el ritual. Si bien hay un pequeño grupo 'hater' de la morcilla, el común denominador pertenece al otro extremo: las adora. Aquí no hay grises.

La morcilla es un embutido elaborado básicamente con sangre cocida de cerdo, condimentada con varias especias o hierbas y luego envuelta con tripa y su origen se lo debemos a los griegos. De hecho, para la sorpresa de muchos, la primera mención la encontramos en la Odisea de Homero.

Según Platón, Apctonitas fue el “inventor” de los embutidos, entre los que se encontraba nuestra morcilla. Los romanos recogen el testigo, como verdaderos especialistas en el mundo de la chacinería, entre ellas estaban “botullus o botellas”(morcillas) elaboradas con sangre que se generalizó en la Península Ibérica.

.

Esta maravilla suele ser la protagonista de los asados pero la realidad es que tiene múltiples posibilidades de cocción, desde asada y a la parrilla hasta frita, empanadas de hojaldre, revueltas, etc. Hoy en día, la morcilla se gourmetizó y puede formar parte de platos que nunca imaginaste. A continuación 4 recetas con este aperitivo que no olvidarás jamás. Ahora no tienes que esperar al domingo para comerla ya que puede formar parte de tu menú semanal.

1. Risotto de morcilla

Risotto de morcilla.

Ingredientes

1 cebolla picada

1 cda de manteca

1 diente de ajo

350 gramos de arroz

Caldo, cantidad necesaria

1 morcilla

2 hinojos

Sal y pimienta, a gusto

Aceite, cantidad a gusto

Preparación

Para el risotto: sudar en la manteca una cebolla picada junto con un diente de ajo, agregar el arroz, nacararlo y cubrir con cantidad necesaria de caldo de vegetales, preferentemente casero. Ir revolviendo y cuando se evapora el caldo volver a cubrir y seguir revolviendo hasta que el arroz esté listo. Agregar la morcilla pelada desmenuzada y mezclar hasta que ambas preparaciones se unan. Por otro lado, ciselar (cortar en diagonal) dos hinojos y cocinarlos a fuego bajo en una sartén precalentada con aceite. Agregar sal y pimienta negra recién molida y cocinar hasta que esté caramelizado. Dejar reposar unos minutos. Servir el risotto en un plato hondo y en el medio disponer el hinojo. Se puede decorar con dos rodajas de morcilla sellada suavemente en una placa o sartén y espolvorear con semillas de hinojo.

2. Papas rellenas con morcilla y chorizo

Papas rellenas con morcilla y chorizo.

Ingredientes

3 papas chicas

1/2 morcilla

1/2 chorizo asado

1/2 provoleta asada

3 cucharadas de hierbas

2 cucharadas de chimichurri

3 cucharadas de verdeo salteado

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta recién molida, a gusto

Preparación

Lavar las papas con piel. Ahuecarlas con un descorazonador de manzanas. Rellenar una papa con trocitos de provoleta con hierbas. Hacer lo mismo con la otra papa, con el chorizo picado mezclado con chimichurri. La última papa, se rellena con la morcilla picada con el verdeo picado. Cortar las puntas del centro de la papa que se quitó. Usarlas como tapones en cada extremo de las papas rellenas. Frotarlas con aceite y sal. Envolverlas con doble papel aluminio. Hornearlas de 30 a 40 minutos en horno medio fuerte (180°/190°). Servirlas cortadas al medio.

3. Ojo de bife con morcilla y tomates asados

Ojo de bife con morcilla y tomates asados.

Ingredientes

1/2 pocillo de aceite de oliva

4 porciones de ojo de bife de 250 g cada una

4 morcillas vascas chicas

3 varas de cebolla de verdeo picadas chicas

8 tomates perita

Sal

Tabasco ahumado, a gusto, opcional

8 cditas de azúcar

2 limones

100 g de nueces peladas y picadas

Preparación

Sellar la carne en una sartén con el aceite, bien caliente, para que se dore por fuera pero que quede roja por dentro. Colocar encima de cada bife una capa de verdeo picado. Pelar las morcillas, distribuirlas sobre los bifes y aplastarlas con la palma de la mano para que queden del tamaño del bife. Colocar los bifes en una placa y hornear a 160°, por 30 minutos, hasta que la morcilla se derrita. Cortar los tomates y colocarlas en una placa. Esparcir azúcar, sal y tabasco. Hornear a 160°, 10 minutos. Al retirarlos, mojarlos con el jugo de los limones. Distribuir las nueces en el plato, colocar encima la carne y servir los tomates.

4. Croquetas de morcilla

Croquetas de morcilla.

Ingredientes

100 g de manteca y extra

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla de verdeo

1 diente de ajo

200 gramos de morcilla con cebolla sin piel

100 g de harina

1 litro de leche

20 gramos de agar agar (espesante que se consigue en dietéticas)

Huevo batido

Harina y pan rallado

Aceite para freír

Preparación