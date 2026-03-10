Ni plancheta ni parrilla: el método perfecto para que el asado de haga más rápido

El asado es uno de los rituales gastronómicos más tradicionales y valorados en muchas casas. Sin embargo, no siempre hay tiempo para dedicar varias horas a prender el fuego y esperar a que la carne alcance su punto ideal, por lo que cada vez más personas buscan alternativas que simplifiquen el proceso.

En ese contexto comenzó a difundirse un método que permite reducir notablemente los tiempos de cocción sin dejar de lado el sabor característico de las piezas. Con un procedimiento sencillo, esta forma de preparación se volvió una opción práctica para quienes quieren disfrutar de un buen asado de manera más rápida.

¿Cuál es la nueva tendencia para hacer el asado más rápido y fácil?

¿Cuál es la nueva tendencia para hacer el asado más rápido y fácil?

En los últimos años comenzó a popularizarse una forma distinta de preparar carne que se aleja de los métodos tradicionales del asado. Se trata de un sistema inspirado en el cilindro peruano, que utiliza un barril metálico para concentrar el calor y cocinar los cortes de una manera más rápida.

El resultado suele ser una carne dorada por fuera y jugosa por dentro, con un proceso bastante más simple que el de una parrilla clásica. El funcionamiento es bastante particular.

En lugar de colocar la carne sobre una rejilla o plancha, los cortes se cuelgan con ganchos dentro del barril, quedando suspendidos en posición vertical. En la base se ubican las brasas o el carbón, que generan un calor intenso que circula dentro del cilindro y envuelve los alimentos de forma uniforme.

Este sistema hace que la cocción sea pareja sin necesidad de estar girando la carne todo el tiempo, como suele ocurrir en una parrilla tradicional. Al quedar colgados, los cortes reciben el calor desde distintos ángulos y se van dorando de manera gradual, lo que ayuda a mantener mejor los jugos naturales de la carne.

Cilindro para hacer tus asados de forma más sencilla

Otra diferencia importante con la parrilla o la plancha es que la grasa cae directamente hacia el fondo del barril y no entra en contacto con el carbón. Esto reduce la cantidad de humo durante la cocción y evita que se generen llamas que puedan quemar la superficie de los cortes.

El crecimiento de este método también tiene que ver con la practicidad. Muchas personas buscan disfrutar de un buen asado sin tener que pasar demasiado tiempo acomodando brasas o controlando constantemente el fuego, y el barril permite lograr una cocción eficiente con menos supervisión.

Además, este tipo de equipo suele ser compacto y fácil de usar, lo que lo vuelve una opción atractiva para patios pequeños o reuniones informales. No solo sirve para carne vacuna, sino también para preparar pollo, costillas y distintos cortes que se cocinan de manera rápida gracias a la concentración de calor dentro del cilindro.