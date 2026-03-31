Asado con corte americano con Cuenta DNI: ¿Cómo comprar carne con 20% de ahorro?
El beneficio de "Comercios de cercanía" permite ahorrar hasta $5.000 por semana en carnicerías y granjas de barrio. Mirá cómo conseguir el corte más tierno y barato.
No esperes al fin de semana para prender el fuego. El asado americano (o banderita) se convirtió en el corte estrella de las carnicerías bonaerenses y, gracias a Cuenta DNI, podés comprarlo con un 20% de ahorro cualquier día de la semana, de lunes a viernes.
Este beneficio forma parte de la promoción de "Comercios de cercanía" del Banco Provincia. Es la jugada ideal para el laburante que quiere ganarle a la inflación comprando la carne en el barrio y aprovechando el reintegro semanal.
Los números del ahorro: cuánto podés gastar
Para sacarle el jugo a la billetera virtual, tenés que conocer los topes. El reintegro es del 20% con un límite de $5.000 por semana y por persona.
Esto significa que, con una compra de $25.000 en tu carnicería o granja amiga, ya alcanzás el ahorro máximo permitido. Si en tu casa son dos los que tienen la app, pueden pagar por separado y llevarse $10.000 de regalo entre ambos. Es plata que vuelve directo a tu cuenta y que te salva la semana.
¿Por qué elegir el asado americano?
El asado americano es furor porque combina sabor y precio. Se corta de forma longitudinal, dejando el hueso en el medio, lo que garantiza una cocción rápida y jugosa. Es un corte con un marmoleo de grasa natural que lo hace irresistible.
El consejo del asador: Al ser un corte fino, no necesita horas de fuego. Con 10 minutos por lado a fuego fuerte, ya está listo. Es ideal para la parrilla pero también rinde bárbaro a la plancha si querés una cena rápida y rica.
Claves para no perder el beneficio
Días: La promo del 20% corre de lunes a viernes.
Rubros: Entran carnicerías, granjas y pescaderías que operen como comercios de cercanía adheridos.
Pago: Siempre con la aplicación Cuenta DNI (QR o clave DNI).