Asado con corte americano con Cuenta DNI: ¿Cómo comprar carne con 20% de ahorro?

No esperes al fin de semana para prender el fuego. El asado americano (o banderita) se convirtió en el corte estrella de las carnicerías bonaerenses y, gracias a Cuenta DNI, podés comprarlo con un 20% de ahorro cualquier día de la semana, de lunes a viernes.

Este beneficio forma parte de la promoción de "Comercios de cercanía" del Banco Provincia. Es la jugada ideal para el laburante que quiere ganarle a la inflación comprando la carne en el barrio y aprovechando el reintegro semanal.

Los números del ahorro: cuánto podés gastar

Para sacarle el jugo a la billetera virtual, tenés que conocer los topes. El reintegro es del 20% con un límite de $5.000 por semana y por persona.

Esto significa que, con una compra de $25.000 en tu carnicería o granja amiga, ya alcanzás el ahorro máximo permitido. Si en tu casa son dos los que tienen la app, pueden pagar por separado y llevarse $10.000 de regalo entre ambos. Es plata que vuelve directo a tu cuenta y que te salva la semana.

El gran beneficio de Cuenta DNI para ahorrar en el asado.

¿Por qué elegir el asado americano?

El asado americano es furor porque combina sabor y precio. Se corta de forma longitudinal, dejando el hueso en el medio, lo que garantiza una cocción rápida y jugosa. Es un corte con un marmoleo de grasa natural que lo hace irresistible.

El consejo del asador: Al ser un corte fino, no necesita horas de fuego. Con 10 minutos por lado a fuego fuerte, ya está listo. Es ideal para la parrilla pero también rinde bárbaro a la plancha si querés una cena rápida y rica.

Claves para no perder el beneficio

Días: La promo del 20% corre de lunes a viernes .

Rubros: Entran carnicerías, granjas y pescaderías que operen como comercios de cercanía adheridos.

Pago: Siempre con la aplicación Cuenta DNI (QR o clave DNI).



