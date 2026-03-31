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Martes, 31 de marzo de 2026

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Asado con corte americano con Cuenta DNI: ¿Cómo comprar carne con 20% de ahorro?

El beneficio de "Comercios de cercanía" permite ahorrar hasta $5.000 por semana en carnicerías y granjas de barrio. Mirá cómo conseguir el corte más tierno y barato.

Dayra, Arellano

No esperes al fin de semana para prender el fuego. El asado americano (o banderita) se convirtió en el corte estrella de las carnicerías bonaerenses y, gracias a Cuenta DNI, podés comprarlo con un 20% de ahorro cualquier día de la semana, de lunes a viernes.

Este beneficio forma parte de la promoción de "Comercios de cercanía" del Banco Provincia. Es la jugada ideal para el laburante que quiere ganarle a la inflación comprando la carne en el barrio y aprovechando el reintegro semanal.

Los números del ahorro: cuánto podés gastar

Para sacarle el jugo a la billetera virtual, tenés que conocer los topes. El reintegro es del 20% con un límite de $5.000 por semana y por persona.

Esto significa que, con una compra de $25.000 en tu carnicería o granja amiga, ya alcanzás el ahorro máximo permitido. Si en tu casa son dos los que tienen la app, pueden pagar por separado y llevarse $10.000 de regalo entre ambos. Es plata que vuelve directo a tu cuenta y que te salva la semana.

El gran beneficio de Cuenta DNI para ahorrar en el asado.
El gran beneficio de Cuenta DNI para ahorrar en el asado.

¿Por qué elegir el asado americano?

El asado americano es furor porque combina sabor y precio. Se corta de forma longitudinal, dejando el hueso en el medio, lo que garantiza una cocción rápida y jugosa. Es un corte con un marmoleo de grasa natural que lo hace irresistible.

El consejo del asador: Al ser un corte fino, no necesita horas de fuego. Con 10 minutos por lado a fuego fuerte, ya está listo. Es ideal para la parrilla pero también rinde bárbaro a la plancha si querés una cena rápida y rica.

Claves para no perder el beneficio

  • Días: La promo del 20% corre de lunes a viernes.

  • Rubros: Entran carnicerías, granjas y pescaderías que operen como comercios de cercanía adheridos.

  • Pago: Siempre con la aplicación Cuenta DNI (QR o clave DNI).


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