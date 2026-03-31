El delicioso corte de carne que es perfecto para varias comidas y se consigue a $12.000 el kilo

Dentro del vasto mundo de la carne, existe un corte que se adapta a distintas preparaciones y permite resolver varias comidas con un solo ingrediente. Su versatilidad lo convierte en una elección cada vez más frecuente tanto para quienes cocinan a diario como para quienes buscan opciones prácticas para reuniones o fines de semana.

Este corte puede prepararse a la parrilla para encuentros familiares, al horno para platos más elaborados o incluso a la plancha cuando se necesita una receta rápida.

Su capacidad para mantener la jugosidad y el sabor en distintos métodos de cocción lo posiciona como una alternativa interesante frente a otros cortes más tradicionales.

¿Cuál es el corte de carne sabroso que se adapta a varias recetas?

El corte en cuestión es el bife ancho, una pieza que se distingue por su marmoleado natural y por el equilibrio entre carne magra y pequeñas vetas de grasa.

Esa grasa intramuscular se funde durante la cocción, lo que aporta una textura jugosa y un sabor más intenso. Esta característica lo diferencia de otros cortes más magros, que tienden a secarse con mayor facilidad.

El bife ancho es un corte muy práctico y rendidor, ya que puede prepararse en distintas recetas.

Ubicado en la parte dorsal del animal, el bife ancho no fue históricamente uno de los protagonistas de la parrilla argentina. Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar presencia en las cocinas hogareñas gracias a su versatilidad.

Es ideal para preparar a la parrilla o a la plancha, donde la grasa derretida potencia su sabor y lo mantiene tierno. Para este tipo de cocción, se recomienda un punto medio, evitando que se pase para conservar su jugosidad. También puede cocinarse al horno, acompañado de vegetales, lo que permite lograr platos más completos.

Tips para preparar bife ancho:

Salar la carne justo antes de llevarla al fuego para evitar que pierda jugos.

Cocinar a fuego medio para lograr una cocción pareja.

Evitar pinchar la carne durante la cocción para conservar sus jugos.

Dejar reposar unos minutos antes de cortar, para que los líquidos se redistribuyan.

¿Cómo conseguir bife ancho con descuento?

En la actualidad, el kilo de bife ancho tiene un precio promedio que ronda los $15.000 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten reducir ese costo de manera significativa.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que permite conseguir este corte por aproximadamente $12.000 el kilo.

El beneficio está vigente de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías, y cuenta con un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con $25.000 en compras.

Para acceder a la promoción, el pago debe realizarse mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se aplica a operaciones con tarjeta de crédito, débito, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.



