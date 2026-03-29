A solo $7400: el corte de carne rendidor, tierno y perfecto para hacer a la parrilla o relleno

El peceto de cerdo es una de las opciones de carne que cada vez gana más lugar en la cocina diaria por su precio accesible y lo fácil que resulta adaptarlo a distintas preparaciones.

Ya sea para hacerlo a la parrilla o llevarlo al horno relleno, es un corte que permite resolver comidas ricas, rendidoras y perfectas para compartir sin complicarse demasiado. Con los descuentos del 20% de Cuenta DNI se consigue por solo $7400, lo que lo vuelve un gran aliado para tus comidas.

El corte de carne que te salva en cualquier momento por poca plata





El corte de carne que te salva en cualquier momento por poca plata

El peceto de cerdo es un corte que proviene de la parte trasera del animal, más precisamente de la pierna, y se caracteriza por su forma alargada y uniforme. Tiene una textura firme pero tierna, con muy poca grasa visible, lo que lo vuelve una opción más liviana en comparación con otros cortes.

Además, es una pieza muy rendidora y versátil, ideal para preparar entera, en fetas o incluso rellena. Su tamaño parejo facilita la cocción y hace que sea práctico para servir en porciones prolijas. También es una buena fuente de proteínas y suele ser elegido por quienes buscan opciones más equilibradas sin resignar sabor.

Gracias a su capacidad para absorber condimentos y marinados, se adapta a distintos estilos de cocina, desde platos simples hasta preparaciones más elaboradas.

El precio en supermercados ronda los $9300 pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene la billetera virtual del Banco Provincia de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede obtener con una rebaja de $1800 que lo deja en casi $7400.