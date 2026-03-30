El corte de carne para milanesa que se consigue desde $7.200 el kilo: queda tierno y rinde un montón
Este corte de carne es ideal para milanesas por su terneza y el precio lo convierte en una opción práctica y rendidora para los almuerzos.
La tapa de nalga de cerdo es un corte de carne perfecto para milanesas, pero siempre queda escondido entre las góndolas de los supermercados o comercios de barrio. Su precio es accesible, su textura bien suave y su tamaño perfecto para hacer comidas rendidoras.
Si se utiliza la promoción del 20% que ofrece Cuenta DNI en carnicerías y otros negocios de cercanía, se puede conseguir por tan solo $7.200 el kilo, lo que lo vuelve un gran aliado para los almuerzos o las cenas.
La pieza de carne barata para hacer milanesas tiernas
La tapa de nalga de cerdo es un corte bastante magro, con una textura suave y pareja que, bien cocinado, queda tierno y jugoso. Tiene una capa leve de grasa que ayuda a mantener la humedad sin volverlo pesado, lo que lo hace ideal para preparaciones como milanesas, bifes o al horno. Además, es rendidor, ya que se puede filetear fácilmente y aprovechar en varias porciones sin demasiado desperdicio.
Proviene de la parte trasera del cerdo, cerca de la nalga, una zona que combina firmeza con buena terneza. Por eso se adapta a distintos tipos de cocción: puede ir a la plancha, a la parrilla, al horno o incluso en preparaciones más elaboradas con marinados. Su sabor suave permite jugar con condimentos y salsas, lo que lo convierte en una opción versátil para variar el menú sin complicarse demasiado.
Como se mencionó, el precio de este corte en supermercados es de $9.100, pero con el descuento del 20% de Cuenta DNI, vigente de lunes a viernes en carnicerías, se puede obtener con una rebaja de 1.820 pesos, lo que lo vuelve una opción mucho más conveniente para el bolsillo.