El corte de carne para milanesa que se consigue desde $7.200 el kilo: queda tierno y rinde un montón

La tapa de nalga de cerdo es un corte de carne perfecto para milanesas, pero siempre queda escondido entre las góndolas de los supermercados o comercios de barrio. Su precio es accesible, su textura bien suave y su tamaño perfecto para hacer comidas rendidoras.

Si se utiliza la promoción del 20% que ofrece Cuenta DNI en carnicerías y otros negocios de cercanía, se puede conseguir por tan solo $7.200 el kilo, lo que lo vuelve un gran aliado para los almuerzos o las cenas.

La pieza de carne barata para hacer milanesas tiernas

La pieza de carne para hacer milanesas que sale re barato

La tapa de nalga de cerdo es un corte bastante magro, con una textura suave y pareja que, bien cocinado, queda tierno y jugoso. Tiene una capa leve de grasa que ayuda a mantener la humedad sin volverlo pesado, lo que lo hace ideal para preparaciones como milanesas, bifes o al horno. Además, es rendidor, ya que se puede filetear fácilmente y aprovechar en varias porciones sin demasiado desperdicio.

Proviene de la parte trasera del cerdo, cerca de la nalga, una zona que combina firmeza con buena terneza. Por eso se adapta a distintos tipos de cocción: puede ir a la plancha, a la parrilla, al horno o incluso en preparaciones más elaboradas con marinados. Su sabor suave permite jugar con condimentos y salsas, lo que lo convierte en una opción versátil para variar el menú sin complicarse demasiado.

Como se mencionó, el precio de este corte en supermercados es de $9.100, pero con el descuento del 20% de Cuenta DNI, vigente de lunes a viernes en carnicerías, se puede obtener con una rebaja de 1.820 pesos, lo que lo vuelve una opción mucho más conveniente para el bolsillo.



