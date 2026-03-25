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Miércoles, 25 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLE

Un lujo más accesible: el corte de carne "top" que bajó de precio y gana lugar en la parrilla

Ideal para quienes buscan sabor sin gastar de más: una alternativa rendidora que vuelve a destacarse por su buena relación entre calidad y costo.

MBurczynsky

Llegando a fin de mes, es necesario encontrar alternativas de cortes de carne que rindan y tengan buen precio sin dejar de lado el sabor y la calidad en la mesa diaria.

Se trata de una pieza muy valorada dentro de la carne vacuna, conocida por su equilibrio entre terneza y sabor intenso, ideal tanto para recetas simples como para lucirse en ocasiones especiales.

&nbsp;Opciones rendidoras vuelven a ganar lugar en la mesa diaria.&nbsp;
 Opciones rendidoras vuelven a ganar lugar en la mesa diaria. 

El corte estrella que redujo su precio y vuelve a la mesa 

El bife de chorizo es uno de los cortes más emblemáticos de la gastronomía argentina. Proviene del lomo ancho y se destaca por su jugosidad y característico sabor profundo.

Entre sus principales virtudes se encuentran la terneza, la presencia justa de grasa que potencia el gusto y la versatilidad en la cocina. Es un corte que responde muy bien tanto a la parrilla como a la plancha, manteniendo siempre una textura firme pero suave al masticar.

Se lo considera un corte premium porque combina calidad, sabor y presentación. Su grosor permite lograr cocciones precisas y su valor histórico dentro del asado argentino lo posiciona como una elección de alto nivel.

&nbsp;Jugoso, tierno y lleno de sabor: un corte que nunca falla.&nbsp;
 Jugoso, tierno y lleno de sabor: un corte que nunca falla. 

Bajó el precio del bife de chorizo: 

Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite pagar desde el celular y acceder a distintos beneficios. Entre ellos, se destaca un 20% de descuento en carnicerías de lunes a viernes.

Si el bife de chorizo cuesta $20.000, con la promoción el precio final queda en $16.000, lo que representa un ahorro significativo al momento de comprar.

Cabe destacar que para que el beneficio aplique es necesario pagar utilizando la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR del comercio adherido.

&nbsp;Con descuentos bancarios, disfrutar buena carne es más fácil.&nbsp;
 Con descuentos bancarios, disfrutar buena carne es más fácil. 

Tips de cocción  

Para lograr un resultado ideal, es clave sacar la carne de la heladera al menos 30 minutos antes. En parrilla, cocinar a fuego medio con brasas estables, sellando primero ambos lados y luego llevando a cocción deseada. 

En plancha, utilizar alta temperatura al inicio para dorar y luego bajar el fuego. La sal se recomienda agregar al final para conservar los jugos naturales del corte. 

&nbsp;Con descuentos bancarios, disfrutar buena carne es más fácil&nbsp;
 Con descuentos bancarios, disfrutar buena carne es más fácil 

 Recetas en las que se puede usar el bide de chorizo

  • Bife de chorizo a la parrilla con papas rústicas
  • Sandwich gourmet con cebolla caramelizada
  • Bife de chorizo al plato con ensalada fresca
  • Tacos de carne con salsas criollas
  • Bife de chorizo con manteca de hierbas

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