El delicioso corte de cerdo que queda exquisito a la parrilla y se consigue a $6.400

Cada vez más personas optan por explorar cortes de carne menos tradicionales que permitan mantener la calidad sin afectar tanto el bolsillo. En ese sentido, algunas opciones de cerdo comienzan a ganar protagonismo en la parrilla.

Se trata de un corte poco habitual en los asados, pero que ofrece una combinación interesante: es económico, sabroso y, bien preparado, puede resultar muy jugoso. Además, su versatilidad permite adaptarlo tanto a la parrilla como al horno, lo que lo convierte en una opción práctica para distintas ocasiones.

Este tipo de carne se destaca por su sabor suave, que puede potenciarse fácilmente con marinados, especias o salsas. A diferencia de otros cortes más grasos, logra un equilibrio que permite obtener una textura tierna sin perder jugosidad.

Vacío de cerdo: una alternativa económica y sabrosa para la parrilla

El vacío de cerdo es una pieza que se obtiene de la parte abdominal del animal, similar al clásico vacío vacuno, aunque con características propias. Se trata de un corte más tierno, con menor contenido graso y un sabor más suave, lo que lo hace ideal para quienes buscan una opción diferente.

El vacío de cerdo es similar al vacuno en cuanto a textura, por lo que se lo puede cocinar al horno a la parrilla sin problemas.

Generalmente, este corte acompaña al pechito o al costillar y no suele ser el protagonista en las carnicerías, pero quienes lo prueban destacan su buen rendimiento y facilidad de cocción.

Entre las formas más recomendadas de prepararlo se encuentran:

A la parrilla: cocinar a fuego medio, primero del lado de la grasa para que se derrita lentamente y aporte jugosidad.

Al horno: ideal para una cocción pareja, se puede marinar previamente para intensificar el sabor.

Con marinados: combinar con limón, ajo, mostaza o hierbas para resaltar su gusto suave.

Cocción lenta: clave para lograr una textura tierna y evitar que se seque.

Como en otros cortes, el secreto está en evitar el fuego fuerte al inicio y respetar los tiempos de cocción para que la carne se mantenga jugosa.

¿Cómo conseguir vacío de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de vacío de cerdo ronda los $8.000 en carnicerías y supermercados, lo que lo ubica por debajo de otros cortes más tradicionales como el asado, el matambre o el vacío vacuno.

Sin embargo, es posible conseguirlo a un valor aún más bajo mediante promociones bancarias. A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, los usuarios pueden acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas.

De esta manera, el precio final puede descender a aproximadamente $6.400 por kilo, lo que representa un ahorro cercano a $1.600.

El beneficio está vigente de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal de reintegro de $5.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $25.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario pagar mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen pagos realizados con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.