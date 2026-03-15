Más barato que la paleta: el corte de carne tierno y rendidor que podés hacer a la parrilla por $4900

En medio de la suba constante de los precios de la carne, muchas personas buscan alternativas que permitan disfrutar de un buen asado sin arriesgarse. Por eso, algunos cortes menos conocidos empiezan a ganar protagonismo en las parrillas por su buen sabor y por ser más accesibles que los clásicos de siempre.

Entre esas opciones aparece un corte que suele destacarse por su ternura y por rendir muy bien cuando se cocina a la parrilla. Con un precio cercano a los $4900 el kilo, se presenta como una opción interesante frente a cortes tradicionales como la Paleta.

Además, quienes paguen con Cuenta DNI pueden aprovechar el descuento del 20% que suele ofrecer la app en carnicerías adheridas. Con ese beneficio, el precio final del kilo puede quedar todavía más bajo, lo que convierte a este corte en una opción aún más conveniente para sumar a las recetas.

¿Cuál es el corte de carne más deseado para la parrilla que cuesta súper barato?

¿Cuál es el corte de carne más deseado para la parrilla que cuesta súper barato?

Los churrasquito de jamón son un corte de carne muy valorado por su textura tierna y por lo rendidor que resulta al momento de cocinar. Se trata de bifes finos que, bien preparados, quedan jugosos y con un sabor suave que se adapta fácilmente a distintas recetas. Además, al ser un corte relativamente magro, permite obtener porciones generosas sin necesidad de usar demasiada cantidad de carne.

El mismo proviene de la parte trasera de la res, específicamente de la zona del jamón, un sector conocido por ofrecer piezas firmes pero con buena terneza cuando se cortan en láminas finas. Gracias a su composición, suele ser una opción interesante para quienes buscan una carne con menos grasa visible, pero que igual mantenga buen sabor y una cocción rápida.

Otra de sus grandes ventajas es la versatilidad en la cocina. Los churrasquitos de jamón se pueden preparar a la parrilla, a la plancha o incluso al horno, y también funcionan muy bien para milanesas o platos con salsa. Esta variedad de usos los convierte en un corte práctico para el día a día, ideal para resolver comidas caseras de forma simple y sabrosa.

El precio de esta pieza en supermercados y algunos comercios barriales ronda los $6200, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en marzo, se puede obtener por tan solo $4900, una rebaja de casi $1300 que lo transforma en un gran aliado para tus comidas.