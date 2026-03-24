Atención, jubilados: ¿Cómo ahorrar con los reintegros en supermercados antes de que termine marzo?
Las billeteras virtuales y los bancos ofrecen descuentos importantes para jubilados en supermercados, los cuales son claves para aprovechar en los últimos días del mes.
En cada compra cotidiana, los descuentos y reintegros representan una ayuda para el bolsillo. Sin embargo, hacia fin de mes, estos beneficios cobran aún más relevancia, especialmente para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y necesitan optimizar sus gastos.
En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un sistema de descuentos que permite acceder a rebajas en supermercados y comercios adheridos. Se trata del programa "Beneficios ANSES", una herramienta que busca acompañar el consumo diario con precios más accesibles.
A través de esta iniciativa, los jubilados y pensionados pueden obtener descuentos desde el 10% en supermercados, mientras que en rubros como perfumería y limpieza las rebajas pueden alcanzar hasta el 20%. Estos beneficios se aplican de forma directa al momento de pagar, lo que facilita su uso sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo funcionan los "Beneficios ANSES" y cómo aprovechar los descuentos en supermercados
Este programa ofrece descuentos que van del 10% al 15% en supermercados, en muchos casos sin tope de reintegro. Además, en productos de limpieza y perfumería, los descuentos pueden llegar hasta el 20%, lo que representa un ahorro significativo en compras habituales.
Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Para conocer cuáles son los locales participantes, los beneficiarios pueden consultar el buscador disponible en el sitio oficial del organismo (anses.gob.ar), donde es posible filtrar por provincia, localidad o rubro.
Uno de los aspectos más prácticos del sistema es que no requiere inscripción previa ni gestiones adicionales. Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se cobra la prestación. De esta manera, el reintegro o descuento se ve reflejado según las condiciones de cada comercio o promoción vigente.
En qué supermercados se pueden aprovechar estos beneficios
Entre las principales cadenas adheridas al programa se encuentran:
- Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y hasta un 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.
- Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: brindan un 10% de descuento general sin límite de reintegro.
- Carrefour: aplica un 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000.
- Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.
- Changomás: brinda un 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000.
- Supermercados Toledo: se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.
A estos beneficios se suman promociones adicionales de distintas entidades bancarias, que en muchos casos pueden combinarse para potenciar el ahorro:
- Banco de la Nación Argentina: ofrece un reintegro extra del 5% pagando con tarjeta mediante la app BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 en supermercados adheridos.
- Banco Galicia: permite obtener hasta un 25% de ahorro y pagar en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000.
- Banco Supervielle: brinda un 20% de descuento los martes en cadenas seleccionadas, además de promociones en farmacias y combustibles.
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: a través de Cuenta DNI, ofrece un 5% de descuento en supermercados con un tope de $5.000 por semana.