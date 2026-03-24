Atención, jubilados: ¿Cómo ahorrar con los reintegros en supermercados antes de que termine marzo?

En cada compra cotidiana, los descuentos y reintegros representan una ayuda para el bolsillo. Sin embargo, hacia fin de mes, estos beneficios cobran aún más relevancia, especialmente para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y necesitan optimizar sus gastos.

En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un sistema de descuentos que permite acceder a rebajas en supermercados y comercios adheridos. Se trata del programa "Beneficios ANSES", una herramienta que busca acompañar el consumo diario con precios más accesibles.

A través de esta iniciativa, los jubilados y pensionados pueden obtener descuentos desde el 10% en supermercados, mientras que en rubros como perfumería y limpieza las rebajas pueden alcanzar hasta el 20%. Estos beneficios se aplican de forma directa al momento de pagar, lo que facilita su uso sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo funcionan los "Beneficios ANSES" y cómo aprovechar los descuentos en supermercados

Este programa ofrece descuentos que van del 10% al 15% en supermercados, en muchos casos sin tope de reintegro. Además, en productos de limpieza y perfumería, los descuentos pueden llegar hasta el 20%, lo que representa un ahorro significativo en compras habituales.

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Para conocer cuáles son los locales participantes, los beneficiarios pueden consultar el buscador disponible en el sitio oficial del organismo (anses.gob.ar), donde es posible filtrar por provincia, localidad o rubro.

Uno de los aspectos más prácticos del sistema es que no requiere inscripción previa ni gestiones adicionales. Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se cobra la prestación. De esta manera, el reintegro o descuento se ve reflejado según las condiciones de cada comercio o promoción vigente.

Los descuentos en supermercados son del 10% o el 15%, dependiendo de la cadena. Para aprovecharlos, los jubilados y pensionados solo seben pagar sus compras con la tarjeta de débito con la que cobran su prestación.

En qué supermercados se pueden aprovechar estos beneficios

Entre las principales cadenas adheridas al programa se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y hasta un 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, y hasta un 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro. Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: brindan un 10% de descuento general sin límite de reintegro.

brindan un 10% de descuento general sin límite de reintegro. Carrefour: aplica un 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000.

aplica un 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000. Día: ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.

ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción. Changomás: brinda un 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000.

brinda un 10% de descuento con un límite de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000. Supermercados Toledo: se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.





Otras promociones bancarias vigentes

A estos beneficios se suman promociones adicionales de distintas entidades bancarias, que en muchos casos pueden combinarse para potenciar el ahorro: