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Lunes, 23 de marzo de 2026

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Cuenta DNI: todos los descuentos para aprovechar en los últimos días de marzo

Hay beneficios en supermercados, carnicerías y gastronomía con reintegros de hasta $15.000 por semana.

SGorostiaga

Cuenta DNI mantiene descuentos clave en la última semana de marzo, con beneficios en alimentos, supermercados y gastronomía que permiten ahorrar miles de pesos

Las promociones tienen topes semanales y se acumulan por rubro, por lo que conviene planificar las compras.

Cuenta DNI permite a los ahorristas bonaerenses contar con importantes descuentos y reintegros.
Cuenta DNI permite a los ahorristas bonaerenses contar con importantes descuentos y reintegros.

Los descuentos que están vigentes todos los días

De lunes a viernes:

  • 20% de descuento en comercios de cercanía y carnicerías
    • Tope: $5.000 por semana
  • 40% de descuento en Mercados Bonaerenses
    • Tope: $6.000
    • Se puede combinar con otras promos
  • 30% de descuento en marcas adheridas
    • Tope: $15.000 por semana


Las promociones diarias de Cuenta DNI que se pueden disfrutar en marzo

Lunes:

  • 20% en supermercados Día%
  • Tope: $8.000 (con compra mínima de $25.000)


Miércoles:

  • 20% en supermercados como Toledo
  • 10% en Carrefour
  • 15% en Josimar
  • Tope: hasta $6.000 según comercio


Jueves:

  • 30% en Coto sin tope
  • 20% en Changomás (reintegro inmediato)


Los descuentos disponibles en Cuenta DNI en la última semana de marzo.
Los descuentos disponibles en Cuenta DNI en la última semana de marzo.

Durante los fines de semana cuentan con un 25 por ciento de descuento en comercios de gastronomía, que permite acumularse con otras promociones del mismo día. Los usuarios pueden acceder a un tipe de reintegro de 8 mil pesos por semana.

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