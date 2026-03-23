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Cuenta DNI: todos los descuentos para aprovechar en los últimos días de marzo
Hay beneficios en supermercados, carnicerías y gastronomía con reintegros de hasta $15.000 por semana.
Cuenta DNI mantiene descuentos clave en la última semana de marzo, con beneficios en alimentos, supermercados y gastronomía que permiten ahorrar miles de pesos.
Las promociones tienen topes semanales y se acumulan por rubro, por lo que conviene planificar las compras.
Los descuentos que están vigentes todos los días
De lunes a viernes:
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20% de descuento en comercios de cercanía y carnicerías
- Tope: $5.000 por semana
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40% de descuento en Mercados Bonaerenses
- Tope: $6.000
- Se puede combinar con otras promos
- 30% de descuento en marcas adheridas
- Tope: $15.000 por semana
Las promociones diarias de Cuenta DNI que se pueden disfrutar en marzo
Lunes:
- 20% en supermercados Día%
- Tope: $8.000 (con compra mínima de $25.000)
Miércoles:
- 20% en supermercados como Toledo
- 10% en Carrefour
- 15% en Josimar
- Tope: hasta $6.000 según comercio
Jueves:
- 30% en Coto sin tope
- 20% en Changomás (reintegro inmediato)
Durante los fines de semana cuentan con un 25 por ciento de descuento en comercios de gastronomía, que permite acumularse con otras promociones del mismo día. Los usuarios pueden acceder a un tipe de reintegro de 8 mil pesos por semana.