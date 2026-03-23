Cuenta DNI: todos los descuentos para aprovechar en los últimos días de marzo

Cuenta DNI mantiene descuentos clave en la última semana de marzo, con beneficios en alimentos, supermercados y gastronomía que permiten ahorrar miles de pesos.

Las promociones tienen topes semanales y se acumulan por rubro, por lo que conviene planificar las compras.

Cuenta DNI permite a los ahorristas bonaerenses contar con importantes descuentos y reintegros.

Los descuentos que están vigentes todos los días

De lunes a viernes:

20% de descuento en comercios de cercanía y carnicerías Tope: $5.000 por semana

40% de descuento en Mercados Bonaerenses Tope: $6.000 Se puede combinar con otras promos

30% de descuento en marcas adheridas

Tope: $15.000 por semana





Las promociones diarias de Cuenta DNI que se pueden disfrutar en marzo

Lunes:

20% en supermercados Día%

Tope: $8.000 (con compra mínima de $25.000)





Miércoles:

20% en supermercados como Toledo

10% en Carrefour

15% en Josimar

Tope: hasta $6.000 según comercio





Jueves:

30% en Coto sin tope

20% en Changomás (reintegro inmediato)





Los descuentos disponibles en Cuenta DNI en la última semana de marzo.

Durante los fines de semana cuentan con un 25 por ciento de descuento en comercios de gastronomía, que permite acumularse con otras promociones del mismo día. Los usuarios pueden acceder a un tipe de reintegro de 8 mil pesos por semana.