DESCUENTOS
Entraña más barata: el descuento clave para ahorrar hasta $4.000 por kilo
Con Cuenta DNI se puede pagar menos por uno de los cortes más buscados y cocinarlo perfecto en casa.
La entraña, uno de los cortes más sabrosos de la parrilla, se puede conseguir con un 20% de descuento en carnicerías usando Cuenta DNI.
Con un precio de referencia de $19.800 por kilo, el ahorro alcanza los $3.960, lo que deja el valor final en $15.840.
Qué tiene de especial la entraña
La entraña es un corte fino y alargado que forma parte del diafragma del animal.
Se destaca por su sabor intenso y su jugosidad, gracias a su alta irrigación. Puede ser fina (más rápida de cocinar) o gruesa (más tierna).
Cómo cocinar entraña y que quede jugosa
Hay tres formas principales de prepararla:
- Parrilla: fuego fuerte, 7 a 10 minutos por lado
- Horno: ideal para cocinar con guarniciones
- Plancha: rápida, con superficie bien caliente
Un truco clave es cortar siempre la carne en sentido contrario a las fibras para que quede más tierna.
Ingredientes básicos
- 1 tira de entraña (500 a 600 g)
- Sal gruesa
- Pimienta
- Aceite de oliva (opcional)
- Chimichurri o salsa criolla
Paso a paso
- Sacar la carne de la heladera 20 minutos antes.
- Limpiar según preferencia (con o sin membrana).
- Salar y pimentar antes de cocinar.
- Cocinar 7 a 10 minutos por lado.
- Dejar reposar unos minutos.
- Cortar en tiras finas contra la fibra.