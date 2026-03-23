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Lunes, 23 de marzo de 2026

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DESCUENTOS

Entraña más barata: el descuento clave para ahorrar hasta $4.000 por kilo

Con Cuenta DNI se puede pagar menos por uno de los cortes más buscados y cocinarlo perfecto en casa.

Dayra, Arellano

La entraña, uno de los cortes más sabrosos de la parrilla, se puede conseguir con un 20% de descuento en carnicerías usando Cuenta DNI.

Con un precio de referencia de $19.800 por kilo, el ahorro alcanza los $3.960, lo que deja el valor final en $15.840.

Qué tiene de especial la entraña

La entraña es un corte fino y alargado que forma parte del diafragma del animal.

Se destaca por su sabor intenso y su jugosidad, gracias a su alta irrigación. Puede ser fina (más rápida de cocinar) o gruesa (más tierna).

Cuenta DNI otorga un descuento del 20% en carnicerías adheridas de lunes a viernes.
Cuenta DNI otorga un descuento del 20% en carnicerías adheridas de lunes a viernes.

Cómo cocinar entraña y que quede jugosa

Hay tres formas principales de prepararla:

  • Parrilla: fuego fuerte, 7 a 10 minutos por lado
  • Horno: ideal para cocinar con guarniciones
  • Plancha: rápida, con superficie bien caliente


Un truco clave es cortar siempre la carne en sentido contrario a las fibras para que quede más tierna.

Ingredientes básicos

  • 1 tira de entraña (500 a 600 g)
  • Sal gruesa
  • Pimienta
  • Aceite de oliva (opcional)
  • Chimichurri o salsa criolla

Paso a paso

  1. Sacar la carne de la heladera 20 minutos antes.
  2. Limpiar según preferencia (con o sin membrana).
  3. Salar y pimentar antes de cocinar.
  4. Cocinar 7 a 10 minutos por lado.
  5. Dejar reposar unos minutos.
  6. Cortar en tiras finas contra la fibra.

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