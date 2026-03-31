Asado económico: el sabroso corte de carne para "tirar" a la parrilla que se consigue a $6.100

En las carnicerías se puede encontrar un corte de carne que reúne las condiciones ideales para quienes buscan algo distinto sin complicarse. Su textura y contenido de grasa lo convierten en una opción versátil, apta tanto para la parrilla como para el horno, con resultados que sorprenden incluso a los más exigentes.

Además, este corte tiene otra ventaja importante: su valor suele ubicarse por debajo de otras opciones más populares. Y lo mejor de todo es que, con las promociones vigentes de algunas billeteras virtuales, es posible conseguirlo a un precio aún más accesible.

Qué corte de carne se consigue a bajo precio y es ideal para la parrilla

El corte en cuestión es la falda parrillera, una pieza ubicada en la parte baja del pecho del animal, detrás de la tapa de asado. Su principal característica es la importante cantidad de grasa que posee, un factor clave al momento de la cocción.

La falda parrillera es una excelente opción para economizar a la hora de prender la parrilla, ya que es un buen reemplazo de la tira de asado y se consigue a un precio aproximado de $6.100 el kilo.

Durante su paso por la parrilla, esa grasa se derrite de manera gradual, lo que aporta jugosidad y un aroma intenso que suele anticipar un resultado sabroso. Este proceso también contribuye a que la carne no se reseque, siempre que se respete una cocción adecuada.

A la hora de elegirla en la carnicería, se recomienda optar por piezas con mayor presencia de carne roja y menor cantidad de espacios blancos. También es preferible evitar aquellas que tienen huesos grandes, ya que suelen resultar menos rendidoras.

Para potenciar su sabor, muchos especialistas aconsejan marinarla previamente o incorporar condimentos y especias antes de llevarla al fuego. La cocción lenta es otro aspecto clave: colocarla con paciencia sobre la parrilla permite que se cocine de manera uniforme y conserve su textura.

Cómo conseguir este corte con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de este corte ronda los $7700 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a un valor más bajo mediante promociones vigentes.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se aplica un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que permite conseguir este corte por aproximadamente $6100 el kilo.

El beneficio está disponible de lunes a viernes y forma parte de una promoción unificada con los comercios de cercanía. El reintegro tiene un tope semanal de $5000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

Es importante tener en cuenta que la promoción solo aplica para pagos realizados con dinero en cuenta, mediante QR o Clave DNI. No están incluidos los pagos con tarjetas ni otras billeteras digitales. El reintegro, en tanto, se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.