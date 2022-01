Aunque a muchos les causa impresión y hasta repulsión por su origen y su textura tan particular, hay que reconocer que los sesos de la vaca, cuando son bien cocinados y tratados, pueden adquirir un sabor inigualablemente delicioso en el paladar. Como ese famoso dicho que dice “ojos que no ven, corazón que no siente”, a las preparaciones que contienen el denominado “despojo blanco” hay que comerlo sin pensar de dónde proviene.

Así todo, varios se tornan nostálgicos de solo recordar a sus madres o abuelas en la cocina mientras limpiaban los sesos, esos que en tiempos anteriores se conseguían con tanta facilidad y hoy hasta quizás hay que encargárselos al carnicero.

Uno de los clásicos del recetario argentino que se preparaban con este corte de carne tan particular eran los famosos ravioles de seso y espinaca –o verdura, como prefieran decirle-. Los sesos son baratos en comparación con otro tipo de carnes y cortes, razón por la cual mucho tiempo antes este plato era uno de los más populares y favoritos de la cocina nacional.

.

Si nunca tuviste la oportunidad de conocer el gusto de este alimento, o querés rememorar los viejos tiempos comiendo de la abuela y revivir el delicioso sabor que deja en el paladar, te invitamos a seguir el paso a paso de la receta los ravioles de Cocineros Argentinos.

Receta de ravioles de seso y espinaca

Ingredientes:

Para la masa:

- 3 huevos.

- 300 g de harina 0000.

- 1 cda de aceite de oliva.

Para el relleno:

- 1 seso.

- 2 paquetes de espinacas cocidas.

- 1 huevo.

- 50 g de queso rallado.

- Sal, pimienta y nuez moscada.

Procedimiento:



Para la masa:



1. Formar una corona con la harina, colocar los huevos en el centro y la cucharada de oliva.

2. Mezclar e ir integrando los ingredientes. Formar una masa, amasar por 10 minutos. Dejar de descansar y estirar.

.

Para el relleno:



1. Lavar, y limpiar el seso, retirar la telita que lo recubre y cocinar por todos sus lados en un sarten con aceite. Picar bien integrar con el huevo, el queso, la espinaca, condimentar.

2. Procesar y dejar enfriar a heladera.

3. Estirar una lamina de masa. Colocar relleno con una cuchara dejando espacio entre raviol y raviol con el tamaño deseado. Humedecer contorno de masa, colocar otra lamina de masa por encima, dar forma y cortar.

4. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal.

5. Servir con una salsa de tomate, con mozzarella fundida y hojas de albahaca.