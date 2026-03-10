Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

El error que comete casi todo el mundo al cocinar el ajo y que destruye sus nutrientes

Tirar el ajo picado directo al fuego inactiva la alicina, su compuesto más saludable, en menos de un minuto. Conocé la regla de los 10 minutos que recomiendan los especialistas para cocinarlo sin que pierda sus propiedades.

CLederer

El ajo es uno de los ingredientes más usados en la cocina, pero la forma en que se prepara define si conserva o no sus propiedades. El problema central es el calor: cuando se lo somete directamente a temperaturas altas, se deteriora la alicina, el compuesto que se genera al cortar o machacar el ajo y que concentra la mayor parte de sus cualidades antioxidantes y antiinflamatorias.

El error más común es tirarlo a la sartén caliente sin ninguna preparación previa. Ese gesto, que parece inofensivo, destruye buena parte del potencial nutritivo del alimento antes de que llegue al plato.

¿Cómo cocinar correctamente el ajo para que no pierda sus beneficios?

¿Cómo cocinar correctamente el ajo para que no pierda sus beneficios?

El truco que cambia el resultado

La solución es simple: picar o aplastar el ajo y dejarlo reposar entre cinco y diez minutos antes de cocinarlo. Ese tiempo de espera activa y estabiliza la alicina, lo que le permite resistir mejor el calor posterior y conservar sus efectos beneficiosos incluso dentro de una preparación caliente.

Para quienes prefieren evitar el sabor intenso del ajo crudo, esta técnica es especialmente útil: el reposo previo hace el trabajo sin necesidad de consumirlo sin cocción. Una vez reposado, puede incorporarse en los últimos minutos de la cocción, a fuego moderado, para preservar al máximo sus compuestos activos.

Otras formas de aprovecharlo sin perder sus propiedades incluyen agregarlo en láminas finas a ensaladas, incorporarlo a vinagretas o mezclarlo con aceite de oliva para acompañar pan. En todos estos casos, el ajo mantiene su alicina intacta y aporta tanto sabor como beneficios reales al organismo.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Truco