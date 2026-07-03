Receta de tequeños: el snack de queso ideal para sumar a la picada y disfrutar con el partido de la Selección Argentina

Este viernes 3 de julio a las 19 horas, la Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde en un partido clave en busca de su lugar en los octavos de final. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, muchas familias y grupos de amigos ya comienzan a organizar el menú para acompañar la jornada futbolera.

En ese contexto, las picadas aparecen como una de las alternativas más elegidas. Se trata de una opción práctica, versátil y que permite combinar distintos sabores, desde fiambres hasta snacks calientes. Entre estas preparaciones, los tequeños ganan protagonismo por su simpleza y su sabor irresistible.

Originarios de Venezuela, estos bastones de queso envueltos en masa se destacan por su exterior crocante y su interior fundido. Además, requieren pocos ingredientes y su cocción es rápida, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan algo casero sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Ingredientes y paso a paso para hacer tequeños caseros





Ingredientes

300 gramos de queso llanero o queso para rallar.

250 gramos de harina de trigo.



1 huevo.

80 gramos de manteca.



5 gramos de azúcar.



40 gramos de leche.



5 gramos de sal.





En caso de no disponer de mucho tiempo, existe la opción de utilizar tapas de empanadas compradas. Sin embargo, la masa casera aporta una textura y sabor más auténticos.

Los tequeños se pueden disfrutar solos o acompañarse con salsas y dips, como mayonesa, ketchup, guacamole, entre otras.

Preparación

Para comenzar, colocar en un bol la harina junto con la manteca en cubos, la leche, el huevo, el azúcar y la sal. Integrar los ingredientes hasta formar una masa; si resulta muy seca, se puede agregar un poco más de leche. Luego, trabajar la mezcla primero con utensilios y después con las manos sobre una superficie limpia hasta lograr una textura homogénea. Dejar reposar la masa tapada durante unos 10 a 15 minutos. Mientras tanto, cortar el queso en bastones de aproximadamente 6 centímetros de largo. Una vez lista la masa, estirarla con un rodillo hasta obtener un grosor fino y cortarla en tiras. El siguiente paso consiste en envolver cada bastón de queso con una tira de masa, asegurándose de cubrirlo bien. Calentar abundante aceite en una sartén y freír los tequeños hasta que estén dorados, lo que tomará alrededor de un minuto. Finalmente, retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Se recomienda servirlos calientes para disfrutar mejor su textura.

Ideas de salsas para acompañar los tequeños





Si bien los tequeños pueden consumirse solos, también es posible potenciarlos con distintas salsas. Algunas de las opciones más elegidas incluyen la clásica salsa golf, mayonesa saborizada con ajo o hierbas, kétchup o incluso una salsa picante para quienes prefieren un toque más intenso.

Otra alternativa es acompañarlos con guacamole o una salsa a base de yogur, que aporta frescura y contrasta con la fritura.