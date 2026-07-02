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Jueves, 2 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
INCREÍBLES

Como los de panadería: cómo preparar unos deliciosos scones dulces para acompañar el café o los mates

Estos scones llevan ingredientes básicos y se hacen en poco tiempo, por lo que son ideales para resolver una merienda sin tener que recurrir a la panadería.

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Los scones dulces son una de las opciones más elegidas en panaderías y confiterías, especialmente a la hora de la merienda. Su textura suave por dentro y levemente crocante por fuera los convierte en un acompañamiento ideal para el café o los mates.

Este clásico tiene su origen en Inglaterra, donde tradicionalmente se servía con queso untable y mermelada. Con el paso del tiempo, la receta fue adaptándose a distintos gustos y regiones, dando lugar a versiones dulces con pasas de uva o chips de chocolate, así como también variantes saladas con queso.

Receta para hacer scones dulces, fácil y con ingredientes mínimos

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 150 gramos de manteca fría
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 3 huevos
  • 1 taza de leche fría


&nbsp;Originalmente, los scones dulces se acompañaban con mermelada y queso untable, pero también se le pueden sumar otros ingredientes como pasas de uva o chips de chocolate.&nbsp;
 Originalmente, los scones dulces se acompañaban con mermelada y queso untable, pero también se le pueden sumar otros ingredientes como pasas de uva o chips de chocolate. 

Preparación

El primer paso consiste en integrar la harina con la manteca fría cortada en cubos, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Con las manos o un utensilio, trabajar la mezcla hasta obtener una textura similar a un arenado.

Luego, formar un hueco en el centro y agregar dos de los huevos junto con la leche fría. Mezclar con una cuchara hasta unir todos los ingredientes, sin amasar en exceso para evitar que la masa pierda su textura característica.

A continuación, llevar la preparación a una superficie enharinada y estirar hasta lograr un espesor aproximado de dos centímetros. Con un cortante circular o con las manos, dar forma a los scones.

Disponer las piezas en una placa previamente enmantecada, dejando espacio entre cada una. Pintar la superficie con el huevo restante batido para lograr un dorado uniforme.

Finalmente, llevar a horno precalentado a temperatura media durante unos 12 minutos, o hasta que estén levemente dorados.

Tips para mejorar la receta

  • Para potenciar el sabor, se pueden incorporar a la masa ingredientes adicionales como ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla o chips de chocolate.
  • Otra opción es agregar pasas de uva previamente hidratadas, lo que aporta humedad y un toque dulce extra.
  • Al momento de servir, los scones pueden acompañarse con manteca, mermeladas o dulce de leche. También se recomienda consumirlos tibios, ya que conservan mejor su textura y sabor.
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