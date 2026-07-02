Como los de panadería: cómo preparar unos deliciosos scones dulces para acompañar el café o los mates

Los scones dulces son una de las opciones más elegidas en panaderías y confiterías, especialmente a la hora de la merienda. Su textura suave por dentro y levemente crocante por fuera los convierte en un acompañamiento ideal para el café o los mates.

Este clásico tiene su origen en Inglaterra, donde tradicionalmente se servía con queso untable y mermelada. Con el paso del tiempo, la receta fue adaptándose a distintos gustos y regiones, dando lugar a versiones dulces con pasas de uva o chips de chocolate, así como también variantes saladas con queso.

Receta para hacer scones dulces, fácil y con ingredientes mínimos

Ingredientes

500 gramos de harina

150 gramos de manteca fría

1 cucharadita de polvo de hornear

100 gramos de azúcar

1 pizca de sal

3 huevos

1 taza de leche fría





Originalmente, los scones dulces se acompañaban con mermelada y queso untable, pero también se le pueden sumar otros ingredientes como pasas de uva o chips de chocolate.

Preparación

El primer paso consiste en integrar la harina con la manteca fría cortada en cubos, el polvo de hornear, el azúcar y la sal. Con las manos o un utensilio, trabajar la mezcla hasta obtener una textura similar a un arenado.

Luego, formar un hueco en el centro y agregar dos de los huevos junto con la leche fría. Mezclar con una cuchara hasta unir todos los ingredientes, sin amasar en exceso para evitar que la masa pierda su textura característica.

A continuación, llevar la preparación a una superficie enharinada y estirar hasta lograr un espesor aproximado de dos centímetros. Con un cortante circular o con las manos, dar forma a los scones.

Disponer las piezas en una placa previamente enmantecada, dejando espacio entre cada una. Pintar la superficie con el huevo restante batido para lograr un dorado uniforme.

Finalmente, llevar a horno precalentado a temperatura media durante unos 12 minutos, o hasta que estén levemente dorados.

Tips para mejorar la receta