Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 1 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
CON POCOS INGREDIENTES

Acompañá las tardes de mate en invierno con la mejor receta de chipa relleno con jamón y queso

Una opción simple y rendidora para preparar en casa, ideal para compartir en las meriendas de invierno o en cualquier momento del día.

LBarrios
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Durante las jornadas más frías, las recetas caseras cobran protagonismo, especialmente aquellas que son fáciles de preparar. En ese sentido, la chipa combina practicidad y sabor, ideal para esas tardes de invierno en las que se busca algo calentito y sabroso para acompañar los mates. 

Esta versión rellena con jamón y queso suma un plus a la receta tradicional, ya que incorpora un interior de jamón y queso para más sabor y cremosidad. Además, es una preparación que puede hacerse en familia, incluso con la participación de los más chicos.

Paso a paso para hacer chipa relleno

Para preparar esta receta se necesitan:

  • 500 g de almidón de mandioca
  • 250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)
  • 250 g de queso parmesano o reggianito rallado
  • 250 g de jamón
  • 2 huevos
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 150 ml de leche (aproximadamente)
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)


Las chipas rellenas son ideales para resolver cualquier merienda, ya que se hacen en poco tiempo y llevan ingredientes mínimos.&nbsp;
Las chipas rellenas son ideales para resolver cualquier merienda, ya que se hacen en poco tiempo y llevan ingredientes mínimos. 

  1. El primer paso es colocar el almidón de mandioca en un bowl amplio y mezclarlo con la sal y el polvo para hornear. Luego, se incorpora la manteca blanda y se integra con las manos hasta obtener una textura arenosa.
  2. A continuación, se agregan los quesos rallados y se mezclan bien con el resto de los ingredientes. Se suman los huevos y se comienza a unir la preparación, incorporando de a poco la leche hasta lograr una masa suave, húmeda y que no se pegue en las manos. En este paso hay que tener cuidado de no pasarse con la leche para que la masa no quede muy húmeda. 
  3. Una vez lista la masa, se forman pequeñas porciones del tamaño de una nuez. En cada una se puede colocar un trozo de jamón antes de cerrarlas, asegurando que el relleno quede en el interior.
  4. Las bolitas se disponen sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Se llevan a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas doradas.
Esta nota habla de:
1
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

2
Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."
FARÁNDULA

Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."
FARÁNDULA

Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

Últimas noticias de Receta