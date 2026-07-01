Acompañá las tardes de mate en invierno con la mejor receta de chipa relleno con jamón y queso

Durante las jornadas más frías, las recetas caseras cobran protagonismo, especialmente aquellas que son fáciles de preparar. En ese sentido, la chipa combina practicidad y sabor, ideal para esas tardes de invierno en las que se busca algo calentito y sabroso para acompañar los mates.

Esta versión rellena con jamón y queso suma un plus a la receta tradicional, ya que incorpora un interior de jamón y queso para más sabor y cremosidad. Además, es una preparación que puede hacerse en familia, incluso con la participación de los más chicos.

Paso a paso para hacer chipa relleno

Para preparar esta receta se necesitan:

500 g de almidón de mandioca

250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)

250 g de queso parmesano o reggianito rallado

250 g de jamón

2 huevos

100 g de manteca a temperatura ambiente

150 ml de leche (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)





Las chipas rellenas son ideales para resolver cualquier merienda, ya que se hacen en poco tiempo y llevan ingredientes mínimos.