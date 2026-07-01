CON POCOS INGREDIENTES
Acompañá las tardes de mate en invierno con la mejor receta de chipa relleno con jamón y queso
Una opción simple y rendidora para preparar en casa, ideal para compartir en las meriendas de invierno o en cualquier momento del día.
Durante las jornadas más frías, las recetas caseras cobran protagonismo, especialmente aquellas que son fáciles de preparar. En ese sentido, la chipa combina practicidad y sabor, ideal para esas tardes de invierno en las que se busca algo calentito y sabroso para acompañar los mates.
Esta versión rellena con jamón y queso suma un plus a la receta tradicional, ya que incorpora un interior de jamón y queso para más sabor y cremosidad. Además, es una preparación que puede hacerse en familia, incluso con la participación de los más chicos.
Paso a paso para hacer chipa relleno
Para preparar esta receta se necesitan:
- 500 g de almidón de mandioca
- 250 g de queso semiduro rallado (Mar del Plata, Pategrás o Gouda)
- 250 g de queso parmesano o reggianito rallado
- 250 g de jamón
- 2 huevos
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 150 ml de leche (aproximadamente)
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)
- El primer paso es colocar el almidón de mandioca en un bowl amplio y mezclarlo con la sal y el polvo para hornear. Luego, se incorpora la manteca blanda y se integra con las manos hasta obtener una textura arenosa.
- A continuación, se agregan los quesos rallados y se mezclan bien con el resto de los ingredientes. Se suman los huevos y se comienza a unir la preparación, incorporando de a poco la leche hasta lograr una masa suave, húmeda y que no se pegue en las manos. En este paso hay que tener cuidado de no pasarse con la leche para que la masa no quede muy húmeda.
- Una vez lista la masa, se forman pequeñas porciones del tamaño de una nuez. En cada una se puede colocar un trozo de jamón antes de cerrarlas, asegurando que el relleno quede en el interior.
- Las bolitas se disponen sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Se llevan a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas doradas.