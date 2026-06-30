Cómo hacer una tarta de pollo y espinaca increíble: la receta alta en proteínas y nutritiva para resolver cualquier comida

Las tartas son de las recetas más prácticas que existen a la hora de resolver una comida casera. Su versatilidad permite adaptarlas a distintos ingredientes y preferencias, convirtiéndolas en una opción accesible, rendidora y fácil de preparar tanto para el almuerzo como para la cena.

En este caso, la combinación de pollo y espinaca no solo aporta sabor, sino también un importante valor nutricional. Ambos ingredientes se destacan por su contenido de proteínas y hierro, lo que convierte a esta preparación en una opción equilibrada y saciante.

Además, esta receta tiene un diferencial clave: no utiliza masa tradicional. En su lugar, se elabora una base a partir de papa, lo que no solo evita el uso de harinas, sino que también suma nutrientes y genera una textura más suave y sabrosa que las tapas de tarta industriales.

Cómo preparar la tarta de pollo y espinaca

Para realizar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

700 g de papa

2 cucharadas de fécula de maíz

1 pechuga de pollo

1 paquete de espinaca congelada (o 400 g de espinaca hervida y bien escurrida)

30 g de manteca

2 cucharadas de harina (puede ser de arroz o fécula para una versión sin trigo)

350 ml de leche

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

2 huevos

Queso fresco a gusto





La masa de papa le aporta una textura crocante y un sabor suave. Además, al relleno de pollo y espinaca se le pueden sumar otros vegetales y condimentos.

Procedimiento:

El primer paso consiste en hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Luego se pelan y se hace un puré liso, al que se le incorpora la fécula de maíz y un huevo. Se condimenta con sal y pimienta y se mezcla hasta obtener una preparación firme. Con esta masa se cubre la base y los bordes de una tartera previamente enmantecada.

Por otro lado, la pechuga de pollo se cocina en agua con sal o al vapor. Una vez lista, se desmenuza en hebras pequeñas. En paralelo, la espinaca se cocina (o se descongela, en caso de usar la versión congelada), se escurre bien y se pica.

Para el relleno, se prepara una salsa blanca: en una cacerola se derrite la manteca, se agrega la harina o fécula y se mezcla. Luego se incorpora la leche de a poco hasta lograr una consistencia espesa. Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada.

En un bol, se integra el pollo desmenuzado con la espinaca y la salsa blanca. Se suma un huevo batido para darle mayor consistencia a la mezcla.

El relleno se coloca sobre la base de papa y se cubre con trozos de queso fresco. La tarta se lleva a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el queso fundido.

Una vez cocida, se recomienda dejarla reposar unos minutos antes de cortarla, para que mantenga su forma. Puede consumirse tanto tibia como fría.

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