RIQUÍSIMAS
Receta para hacer pepas de chocolate caseras: irresistibles y baratas
Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, estas pepas de chocolate son una opción perfecta para la merienda o para disfrutar con un café a la tarde.
A la hora de pensar en algo rico para acompañar los mates, las recetas caseras siempre ganan terreno por su simpleza y sabor. Entre las opciones más elegidas aparecen las pepas, una preparación clásica que admite múltiples variantes y que se puede resolver en poco tiempo.
En esta versión, el chocolate se convierte en el protagonista, aportando un toque diferente a la receta tradicional, que lleva membrillo en el centro.
Receta para la merienda: cómo preparar pepas de chocolate
Para realizar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:
- 100 gramos de manteca a temperatura ambiente
- 100 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 gramos de harina leudante
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de chocolate semiamargo o con leche
- El procedimiento comienza colocando la manteca y el azúcar en un bowl, donde se deben batir hasta obtener una mezcla cremosa, clara y homogénea. Luego, se incorpora el huevo junto con la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes.
- A continuación, se suma la harina leudante junto con la pizca de sal de manera gradual. Es importante mezclar sin amasar en exceso, hasta lograr una masa suave. Si la preparación resulta demasiado blanda, se puede llevar a la heladera durante unos minutos para que tome consistencia.
- Con el horno previamente precalentado a 180 grados, se forman pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y se colocan sobre una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Luego, se realiza un pequeño hueco en el centro de cada bolita utilizando el dedo o el mango de una cuchara.
- Las pepas se hornean durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Una vez listas, se retiran del horno y se dejan enfriar.
- Por otro lado, el chocolate se derrite a baño María o en el microondas, en intervalos cortos para evitar que se queme. Finalmente, se rellenan los huecos de las pepas con el chocolate derretido y se deja reposar hasta que se solidifique. Para acelerar este proceso, se pueden llevar unos minutos a la heladera.
Tips para mejorar la receta
- Para lograr un mejor resultado, se recomienda utilizar manteca a temperatura ambiente, ya que facilita la integración de los ingredientes.
- También se puede optar por distintos tipos de chocolate, según la intensidad de sabor que se desee.
- Otra opción es sumar un toque de ralladura de naranja o limón a la masa, lo que aporta un aroma diferente y contrasta muy bien con el chocolate.
- Incluso se pueden decorar con frutos secos picados, hilos de chocolate blanco y negro o espolvorear azúcar impalpable una vez que el relleno de las pepas esté firme.