Receta para hacer pepas de chocolate caseras: irresistibles y baratas

A la hora de pensar en algo rico para acompañar los mates, las recetas caseras siempre ganan terreno por su simpleza y sabor. Entre las opciones más elegidas aparecen las pepas, una preparación clásica que admite múltiples variantes y que se puede resolver en poco tiempo.

En esta versión, el chocolate se convierte en el protagonista, aportando un toque diferente a la receta tradicional, que lleva membrillo en el centro.

Receta para la merienda: cómo preparar pepas de chocolate

Para realizar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

100 gramos de manteca a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gramos de harina leudante

1 pizca de sal

100 gramos de chocolate semiamargo o con leche





Las pepas de chocolate son perfectas para una merienda dulce, y se prepara con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

El procedimiento comienza colocando la manteca y el azúcar en un bowl, donde se deben batir hasta obtener una mezcla cremosa, clara y homogénea. Luego, se incorpora el huevo junto con la esencia de vainilla, integrando bien todos los ingredientes. A continuación, se suma la harina leudante junto con la pizca de sal de manera gradual. Es importante mezclar sin amasar en exceso, hasta lograr una masa suave. Si la preparación resulta demasiado blanda, se puede llevar a la heladera durante unos minutos para que tome consistencia. Con el horno previamente precalentado a 180 grados, se forman pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y se colocan sobre una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Luego, se realiza un pequeño hueco en el centro de cada bolita utilizando el dedo o el mango de una cuchara. Las pepas se hornean durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Una vez listas, se retiran del horno y se dejan enfriar. Por otro lado, el chocolate se derrite a baño María o en el microondas, en intervalos cortos para evitar que se queme. Finalmente, se rellenan los huecos de las pepas con el chocolate derretido y se deja reposar hasta que se solidifique. Para acelerar este proceso, se pueden llevar unos minutos a la heladera.

Tips para mejorar la receta