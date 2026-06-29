Cómo preparar una torta "Matilda" en 10 minutos y que salga bien esponjosa

La torta "Matilda", ese icónico postre de chocolate intenso que se hizo famoso a partir de la recordada película de Disney, vuelve a ser protagonista en una versión rápida pensada para los más golosos. Con una receta simple y en solo 10 minutos, esta preparación busca recrear todo el sabor y la textura húmeda que la convirtieron en un clásico irresistible.

El largometraje infantil que la popularizó sigue siendo un referente para varias generaciones, no solo por su historia sino también por esa escena que quedó grabada en la memoria de todos. A partir de allí, el postre trascendió la pantalla y se transformó en un favorito de cocinas caseras alrededor del mundo, asociado siempre al placer del chocolate en su versión más intensa.

Receta de la torta Matilda en 10 minutos

Receta de la torta Matilda en 10 minutos

Ingredientes:

1 taza de harina leudante

1 taza de azúcar

1/2 taza de cacao amargo en polvo

1 huevo

1/2 taza de leche

1/2 taza de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de agua caliente

Cobertura (ganache):

200 gramos de chocolate semi amargo

1/2 taza de crema de leche

Paso a paso



-Antes de empezar con la mezcla, prendé el horno a 180°C para que esté precalentado. Enmantecá y enhariná un molde mediano (o cubrilo con papel manteca) para evitar que la torta se pegue.

-En un bowl grande, colocá el huevo y el azúcar. Batí bien hasta que se integren y la mezcla se vea más clara. Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá todo hasta que quede uniforme, sin restos de huevo visibles.

-Agregá la harina leudante y el cacao amargo previamente tamizados. Esto ayuda a que la torta quede más aireada y sin grumos. Mezclá con movimientos envolventes hasta integrar completamente.

-Sumá el agua caliente de a poco mientras seguís mezclando. La mezcla va a quedar más líquida de lo habitual: eso es lo que le da la textura húmeda característica.

-Volcá la preparación en el molde. Llevá al horno por 30 a 35 minutos aproximadamente. No abras el horno antes de los 25 minutos para evitar que se baje. Está lista cuando al pinchar el centro con un palillo, sale limpio.

Cobertura

- En una olla chica, calentá la crema de leche a fuego bajo. No tiene que hervir, solo estar bien caliente.

-Retirala del fuego y agregá el chocolate picado. Dejalo reposar unos segundos y luego mezclá hasta que se derrita por completo y quede una crema brillante y homogénea.

-Una vez que la torta esté tibia o fría, volcá la ganache por encima. Podés dejar que caiga de forma irregular para lograr el efecto clásico, bien abundante y chocolatoso.