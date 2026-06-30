Receta de pastel de choclo: cómo preparar este clásico casero, cremoso y lleno de sabor

El pastel de choclo es uno de esos platos que combinan tradición y sabor en cada bocado. Su mezcla de granos cremosos con un relleno jugoso lo convierte en una opción tan reconfortante como versátil, capaz de destacarse tanto en una comida cotidiana como en una ocasión especial.

El origen de esta receta se remonta a la época colonial, cuando las tradiciones culinarias de los pueblos originarios de América comenzaron a fusionarse con la influencia española en las mismas preparaciones.

Aunque Chile y Perú aún discuten su procedencia, en ambos países se consolidó como un plato emblemático, profundamente arraigado en la cultura gastronómica y presente en las mesas de distintas generaciones.

¿Cómo preparar el "pastel de choclo" y lograr un resultado suave y cremoso?

¿Cómo preparar el "pastel de choclo" y lograr un resultado suave y cremoso?

Ingredientes

1 kg de choclo desgranado

1 cebolla grande picada bien fina

400 gramos de carne picada o carne cortada a cuchillo

2 huevos duros picados

50 gramos de aceitunas verdes o negras (opcional)

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta a gusto

100 ml de leche o crema (esto ayuda a que quede más suave y cremoso)

2 cucharadas de manteca o aceite

Queso rallado para gratinar (opcional pero recomendado)





Paso a paso

-En una sartén grande empezá dorando la cebolla con un poco de manteca o aceite hasta que quede transparente y bien suave, sin apurarte en este paso porque ahí arranca el sabor base del pastel. Sumá la carne picada, salpimentá y cociná hasta que cambie de color; incorporá el pimentón y el comino fuera del fuego para que no se quemen y mantengan aroma.

- Agregá las aceitunas y los huevos duros picados, mezclá todo y reservá, dejando que el relleno repose un poco para que tome sabor y no quede seco.

-Para la base de choclo, procesá o licuá los granos hasta lograr una textura cremosa, pero sin pasarte para que no quede líquido; un truco clave es dejar algunos granitos enteros para que tenga cuerpo.

-Llevá esa mezcla a una olla a fuego medio con la leche o crema, el azúcar y una pizca de sal, revolviendo siempre para que no se pegue; cociná hasta que espese bien, cuando empieza a "pesar" en la cuchara ya está lista. Si querés más suavidad, podés sumar un poquito más de leche al final fuera del fuego.

-En una fuente para horno armá el pastel empezando con la capa de carne bien distribuida, y arriba volcá el choclo cremoso cubriendo todo sin presionar demasiado para que mantenga aire y quede liviano. Espolvoreá queso rallado por arriba si deseas que te quede una costra dorada más rica y llevá al horno precalentado a temperatura media hasta que la superficie esté bien dorada y burbujeante, aproximadamente 25 a 35 minutos.

-Un truco final importante es dejarlo reposar unos minutos antes de servir, así la mezcla se asienta y no se desarma al cortar; eso también ayuda a que los sabores se integren mejor y la textura quede más firme pero cremosa al mismo tiempo.