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Martes, 30 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Tortilla de avena y espinaca: una receta fácil, rápida y con buen aporte de proteínas

Esta receta proteica es perfecta para quienes buscan una comida que se pueda resolver con rapidez y tenga un buen aporte nutricional.

LBarrios
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La cocina diaria muchas veces se dificulta por la falta de tiempo o de ideas. En ese contexto, las recetas simples y rápidas ganan protagonismo, sobre todo cuando logran combinar practicidad con un buen aporte nutricional.

En ese sentido, la tortilla de avena y espinaca es una preparación que se puede hacer en pocos minutos y con ingredientes básicos. Es ideal tanto para una comida principal como para acompañar otros platos, adaptándose a distintos momentos del día.

A diferencia de la tortilla tradicional, que suele llevar papa, esta versión incorpora avena, un cereal que aporta fibra de calidad y genera mayor sensación de saciedad. A su vez, la espinaca suma vitaminas y minerales, lo que convierte a esta receta en una alternativa equilibrada y nutritiva.

Paso a paso para preparar tortilla de avena y espinaca

Para esta receta se necesitan pocos ingredientes:

  • 2 huevos grandes
  • 4 cucharadas de avena (fina o instantánea)
  • 1 taza de espinaca fresca picada
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado (opcional)


La tortilla de avena y espinaca se puede mejorar sumándole otros vegetales y quesos. También se puede acompañar con ensaladas frescas u otras proteínas como carne, pollo o huevos.&nbsp;
La tortilla de avena y espinaca se puede mejorar sumándole otros vegetales y quesos. También se puede acompañar con ensaladas frescas u otras proteínas como carne, pollo o huevos. 

El primer paso consiste en colocar los huevos en un bol y batirlos con sal y pimienta hasta lograr una mezcla aireada. Luego, se incorpora la avena y se deja reposar brevemente para que absorba parte de la humedad, lo que ayudará a que la preparación tenga una mejor textura.

A continuación, se agrega la espinaca cruda previamente picada y se mezcla bien para integrar todos los ingredientes. En caso de optar por el queso rallado, este es el momento de sumarlo a la preparación.

Una vez lista la mezcla, se vierte en una sartén previamente calentada con una pequeña cantidad de aceite. Se cocina durante unos tres minutos a fuego medio hasta que la base esté firme, y luego se da vuelta para completar la cocción del otro lado.

En pocos minutos, la tortilla estará lista para servir. Puede consumirse caliente o tibia, sola o acompañada por otros alimentos.

Tips para la receta y opciones para acompañar

  • Agregar cebolla o ajo picado para intensificar el sabor.
  • Incorporar otras verduras como zanahoria rallada o zucchini.
  • Sumar semillas (chía o sésamo) para un extra de nutrientes.
  • Utilizar queso fresco o mozzarella para una textura más cremosa.
  • Acompañar con ensaladas frescas para una comida más completa.
  • Servir con palta o tomate para sumar grasas saludables.
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