Tortilla de avena y espinaca: una receta fácil, rápida y con buen aporte de proteínas
Esta receta proteica es perfecta para quienes buscan una comida que se pueda resolver con rapidez y tenga un buen aporte nutricional.
La cocina diaria muchas veces se dificulta por la falta de tiempo o de ideas. En ese contexto, las recetas simples y rápidas ganan protagonismo, sobre todo cuando logran combinar practicidad con un buen aporte nutricional.
En ese sentido, la tortilla de avena y espinaca es una preparación que se puede hacer en pocos minutos y con ingredientes básicos. Es ideal tanto para una comida principal como para acompañar otros platos, adaptándose a distintos momentos del día.
A diferencia de la tortilla tradicional, que suele llevar papa, esta versión incorpora avena, un cereal que aporta fibra de calidad y genera mayor sensación de saciedad. A su vez, la espinaca suma vitaminas y minerales, lo que convierte a esta receta en una alternativa equilibrada y nutritiva.
Paso a paso para preparar tortilla de avena y espinaca
Para esta receta se necesitan pocos ingredientes:
- 2 huevos grandes
- 4 cucharadas de avena (fina o instantánea)
- 1 taza de espinaca fresca picada
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado (opcional)
El primer paso consiste en colocar los huevos en un bol y batirlos con sal y pimienta hasta lograr una mezcla aireada. Luego, se incorpora la avena y se deja reposar brevemente para que absorba parte de la humedad, lo que ayudará a que la preparación tenga una mejor textura.
A continuación, se agrega la espinaca cruda previamente picada y se mezcla bien para integrar todos los ingredientes. En caso de optar por el queso rallado, este es el momento de sumarlo a la preparación.
Una vez lista la mezcla, se vierte en una sartén previamente calentada con una pequeña cantidad de aceite. Se cocina durante unos tres minutos a fuego medio hasta que la base esté firme, y luego se da vuelta para completar la cocción del otro lado.
En pocos minutos, la tortilla estará lista para servir. Puede consumirse caliente o tibia, sola o acompañada por otros alimentos.
Tips para la receta y opciones para acompañar
- Agregar cebolla o ajo picado para intensificar el sabor.
- Incorporar otras verduras como zanahoria rallada o zucchini.
- Sumar semillas (chía o sésamo) para un extra de nutrientes.
- Utilizar queso fresco o mozzarella para una textura más cremosa.
- Acompañar con ensaladas frescas para una comida más completa.
- Servir con palta o tomate para sumar grasas saludables.