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Jueves, 2 de julio de 2026

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Receta para hacer pan de yogur exprés, alto en proteínas y con ingredientes mínimos

Esta receta de pan proteico es perfecta para resolver un desayuno o merienda de manera rápida y con ingredientes que están disponibles en cualquier cocina.

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Esta receta rápida se volvió una de las opciones más elegidas para quienes buscan una alternativa saludable, fácil y lista en pocos minutos. Este pan de yogur exprés se destaca por su practicidad, ya que no requiere horno y se cocina directamente en el microondas.

Además, es una opción rica en proteínas y adaptable a distintos tipos de alimentación, ya que puede realizarse con harina de avena, de almendras o integral, y rellenarse con otros ingredientes aptos para desayunos o meriendas. 

Receta para hacer el pan de yogur exprés 


Ingredientes:

  • 3 cucharadas de yogur griego o natural firme (sin azúcar)
  • 1 huevo grande
  • 4 cucharadas de harina de avena o de almendras
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Semillas de sésamo o lino (opcional, para decorar)


Este pan de yogurt es perfecto para incorporar a la mañana o a la tarde, ya que tiene un gran aporte de proteínas y da saciedad por varias horas.&nbsp;
Este pan de yogurt es perfecto para incorporar a la mañana o a la tarde, ya que tiene un gran aporte de proteínas y da saciedad por varias horas. 

Preparación:

  1. En primer lugar, colocar el huevo y el yogurt en una taza grande o recipiente apto para microondas previamente engrasado. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos.
  2. Luego, incorporar la harina elegida junto con la sal y el polvo de hornear. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una masa espesa y uniforme.
  3. Una vez lista la mezcla, llevar el recipiente al microondas a potencia máxima durante aproximadamente 90 segundos. El tiempo puede variar según la potencia del equipo.
  4. Como referencia, si al finalizar la cocción el centro aún se percibe húmedo, se recomienda sumar intervalos cortos de 10 segundos hasta alcanzar la textura deseada.
  5. Finalmente, dejar reposar un minuto, despegar los bordes con un cuchillo y desmoldar con cuidado.

Ideas y tips para mejorar la receta

  • Este pan admite múltiples combinaciones y puede adaptarse tanto a versiones dulces como saladas. Para quienes prefieren sumar más sabor, se pueden agregar especias, queso rallado o hierbas secas a la mezcla antes de la cocción.
  • En el caso de una opción dulce, es posible sumar esencia de vainilla o un endulzante apto, lo que lo convierte en una base ideal para acompañar con frutas o untables.
  • También puede utilizarse como pan para sándwich, incorporando rellenos como palta, huevo, pollo o vegetales, según la ocasión.
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