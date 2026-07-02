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Receta para hacer pan de yogur exprés, alto en proteínas y con ingredientes mínimos
Esta receta de pan proteico es perfecta para resolver un desayuno o merienda de manera rápida y con ingredientes que están disponibles en cualquier cocina.
Esta receta rápida se volvió una de las opciones más elegidas para quienes buscan una alternativa saludable, fácil y lista en pocos minutos. Este pan de yogur exprés se destaca por su practicidad, ya que no requiere horno y se cocina directamente en el microondas.
Además, es una opción rica en proteínas y adaptable a distintos tipos de alimentación, ya que puede realizarse con harina de avena, de almendras o integral, y rellenarse con otros ingredientes aptos para desayunos o meriendas.
Receta para hacer el pan de yogur exprés
Ingredientes:
- 3 cucharadas de yogur griego o natural firme (sin azúcar)
- 1 huevo grande
- 4 cucharadas de harina de avena o de almendras
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Semillas de sésamo o lino (opcional, para decorar)
Preparación:
- En primer lugar, colocar el huevo y el yogurt en una taza grande o recipiente apto para microondas previamente engrasado. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos.
- Luego, incorporar la harina elegida junto con la sal y el polvo de hornear. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una masa espesa y uniforme.
- Una vez lista la mezcla, llevar el recipiente al microondas a potencia máxima durante aproximadamente 90 segundos. El tiempo puede variar según la potencia del equipo.
- Como referencia, si al finalizar la cocción el centro aún se percibe húmedo, se recomienda sumar intervalos cortos de 10 segundos hasta alcanzar la textura deseada.
- Finalmente, dejar reposar un minuto, despegar los bordes con un cuchillo y desmoldar con cuidado.
Ideas y tips para mejorar la receta
- Este pan admite múltiples combinaciones y puede adaptarse tanto a versiones dulces como saladas. Para quienes prefieren sumar más sabor, se pueden agregar especias, queso rallado o hierbas secas a la mezcla antes de la cocción.
- En el caso de una opción dulce, es posible sumar esencia de vainilla o un endulzante apto, lo que lo convierte en una base ideal para acompañar con frutas o untables.
- También puede utilizarse como pan para sándwich, incorporando rellenos como palta, huevo, pollo o vegetales, según la ocasión.