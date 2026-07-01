Tentación irresistible: el postre frío que traslada todo el sabor del café de especialidad a la mesa familiar

Se instaló con fuerza una nueva tendencia dulce que revoluciona los paladares. Se trata de la combinación exacta del café intenso con la dulzura tradicional argentina, una mezcla infalible que ahora se traslada directamente a la mesa familiar en un formato ideal para cucharear en cualquier reunión.

El postre latte de dulce de leche se destaca en el universo de las recetas dulces por replicar ese sabor único sin necesidad de prender las hornallas. Esta preparación casera resulta una opción ideal para los días fríos de invierno porque invita a compartir momentos en casa.

Ingredientes para la receta del postre latte





Para armar esta delicia en una fuente clásica de 20x20 centímetros, vas a necesitar organizar los siguientes elementos sobre la mesada:

20 vainillas crujientes.

300 mililitros de café espresso o café intenso (frío o a temperatura ambiente).

400 gramos de dulce de leche repostero o tradicional.

250 gramos de mascarpone.

200 gramos de queso crema firme.

350 mililitros de crema de leche fresca.

2 o 3 cucharadas de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

El armado perfecto: capas firmes de vainillas húmedas, crema chantilly y abundante dulce de leche para cucharear sin excusas.

Preparación y paso a paso para armarlo en minutos





Seguí de forma precisa estas instrucciones sencillas para lograr una textura aireada, cremosa y con el equilibrio justo de humedad en cada capa:

En un bol amplio, batir el queso crema y el queso mascarpone con las cucharadas de azúcar impalpable hasta que se forme una crema totalmente homogénea y suave. Agregar la crema de leche bien fría junto con la esencia de vainilla a la mezcla anterior y batir todo con firmeza hasta alcanzar el famoso punto chantilly. Colocar los 300 mililitros de café intenso en un plato hondo y remojar las vainillas de a una, asegurando que queden bien húmedas pero completamente firmes. En la fuente de 20x20 centímetros, colocar una primera capa de vainillas mojadas, distribuir la mitad de la crema chantilly obtenida y, por encima, sumar los 400 gramos de dulce de leche con una manga o cuchara. Poner otra capa idéntica de vainillas empapadas en café, cubrir con el resto de la crema y diseñar la decoración final con hilos abundantes de dulce de leche en la superficie. Llevar la fuente directamente a la heladera para enfriar el contenido por un tiempo mínimo de entre 4 y 6 horas antes de servirlo a la mesa.

Consejos y variantes para lucirte en la cocina





Si querés adaptar esta propuesta dulce a lo que tenés disponible en tu heladera, podés implementar algunos cambios prácticos que no alteran el resultado final de la estructura.

Por ejemplo, podés reemplazar el mascarpone por queso crema tradicional en su totalidad, lo que mantendrá la consistencia deseada reduciendo costos. Es fundamental utilizar café intenso para que el contraste amargo resalte de forma nítida entre los lácteos dulces.