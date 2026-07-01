Cuesta menos que los cortes de carne tradicionales y es una de las mejores opciones para la parrilla

Con el precio de la carne en constante movimiento, encontrar alternativas que permitan disfrutar de un buen asado sin gastar de más se volvió una prioridad para muchas familias.

Afortunadamente, existen cortes menos conocidos que ofrecen excelentes resultados en la parrilla y conservan un sabor que nada tiene que envidiar a los tradicionales.

Entre esas opciones aparece una pieza vacuna que se destaca por su terneza, rápida cocción y precio accesible. Además, gracias a su versatilidad, cada vez más parrilleros la incorporan.

Su textura uniforme, rápida cocción y excelente jugosidad hacen que cada vez más personas lo elijan para el asado.

La carne más barata para la parrilla: un corte tierno, sabroso y rendidor





El centro de entraña es un corte vacuno que proviene de la parte central de la entraña. Se caracteriza por ser más uniforme y presentar más membranas y grasa superficial, lo que beneficia tanto su preparación como su cocción.

Entre sus principales virtudes sobresalen su sabor intenso, una textura muy tierna y la capacidad de cocinarse en pocos minutos. Además, al tratarse de una pieza relativamente fina, logra un exterior dorado mientras conserva un interior jugoso si se respeta el punto de cocción.

A diferencia de la entraña tradicional, que suele conservar una membrana más gruesa y una forma irregular, el centro de entraña ofrece una presentación más prolija y un aprovechamiento mayor.

Esto lo convierte en una excelente alternativa para quienes buscan un corte práctico, rendidor y con muy poca merma.

El c entro de entraña se cocina en pocos minutos.

Centro de entraña: ¿Cómo conseguir el corte de carne a precio "ganga"?





Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece descuentos y promociones en distintos comercios adheridos. Entre sus beneficios más destacados se encuentra el 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad ideal para reducir el costo de las compras.

Si el kilo de centro de entraña tiene un valor de $9.000, al aplicar el descuento, el precio final queda en $7.200, lo que representa un ahorro de $1.800 por cada kilo adquirido.

Cabe recordar que, para acceder al beneficio, es necesario abonar la compra utilizando la aplicación Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI en los comercios adheridos y respetando las condiciones y topes de reintegro establecidos para la promoción vigente.

Aprovechando los descuentos de Cuenta DNI, este corte puede conseguirse a un precio aún más conveniente en carnicerías adheridas.

Tips de cocción





El centro de entraña luce mejor cuando se cocina a fuego fuerte y durante pocos minutos por lado. De esta manera se consigue una superficie bien dorada y un interior jugoso, evitando que la carne pierda humedad y se vuelva seca.

También es recomendable retirarlo de la heladera unos 30 minutos antes de cocinarlo y salarlo sobre el final de la cocción o inmediatamente después de retirarlo de la parrilla. Dejarlo reposar unos minutos antes de cortarlo permitirá conservar mejor sus jugos.