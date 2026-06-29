El corte que reemplaza a la tapa de asado y mantiene la calidad sin "matar" al bolsillo

Con el aumento del precio de la carne, cada vez más consumidores buscan alternativas que mantengan la calidad sin afectar tanto el bolsillo.

En ese contexto, algunos cortes "poco conocidos" comenzaron a ganar protagonismo por ofrecer un excelente equilibrio entre sabor, rendimiento y valor.

Ni tapa de asado ni vacío: el corte más tierno para la parrilla que cuesta mucho menos

La picaña es un corte que se obtiene de la parte superior de la tapa de cuadril y se caracteriza por su forma triangular y por conservar una gruesa capa de grasa en uno de sus lados. Esa cobertura natural protege la carne durante la cocción y aporta un sabor intenso y una gran jugosidad.

Entre sus principales virtudes sobresalen la terneza de sus fibras, el equilibrio entre carne magra y grasa y su excelente rendimiento tanto a la parrilla como al horno o a la plancha. Si se cocina correctamente, ofrece un interior muy jugoso y una textura suave.

A diferencia de la tapa de asado, que proviene de la zona de las costillas y presenta mayor cantidad de tejido conectivo y hueso, la picaña ofrece una carne más uniforme y tierna. Además, suele requerir menos tiempo de cocción y permite obtener porciones de excelente calidad con menor desperdicio.

Su característica capa de grasa mantiene la carne jugosa y potencia el sabor durante toda la cocción.

Picaña a precio amigo: ¿Cómo aprovechar los descuentos vigentes?

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que permite acceder a importantes beneficios en comercios adheridos. Entre ellos se encuentra un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías de lunes a viernes, con un tope semanal de reintegro de $6.000, alcanzable con $30.000 en consumos.

Si la picaña tiene un precio de $19.000 por kilo, al aplicar el 20% de descuento el valor final queda en $15.200, lo que representa un ahorro de $3.800 por kilo.

Cabe destacar que el beneficio solo se aplica si la compra se realiza mediante Cuenta DNI, pagando con QR, Clave DNI o Link de Pago en los comercios adheridos. No alcanza a pagos efectuados con tarjetas ni mediante QR de otras billeteras.

Con el descuento de Cuenta DNI, el precio de un kilo de picaña de $19.000 baja a $15.200, lo que permite ahorrar $3.800 en la compra.

Tips de cocción

La mejor forma de cocinar la picaña es dejar la capa de grasa hacia abajo durante los primeros minutos. De esa manera se derrite lentamente, protege la carne y aporta sabor mientras se forma una costra dorada.

También es recomendable evitar pinchar la carne durante la cocción y dejarla descansar entre cinco y diez minutos antes de cortarla. Así los jugos se redistribuyen y cada porción resulta mucho más tierna y sabrosa.