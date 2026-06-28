El corte de carne que queda como una "manteca" a la parrilla: cómo conseguirlo a $5.700

Entre la gran cantidad de opciones disponibles en las carnicerías, hay un corte de carne que se destaca por su versatilidad y rendimiento. Se trata de una pieza que puede adaptarse a distintos tipos de cocción, desde la parrilla hasta preparaciones como arrollados o versiones a la pizza, con una textura tierna y un sabor que sorprende.

Además de su capacidad para ajustarse a diferentes recetas, este corte se caracteriza por su precio accesible. Actualmente, puede conseguirse por alrededor de $5.700 el kilo, lo que lo convierte en una alternativa interesante frente a otros cortes más populares y costosos.

La alternativa económica al matambre que queda espectacular a la parrilla o arrollado

Para quienes buscan una opción que pueda sustituir al tradicional matambre, uno de los cortes más caros en la actualidad, el azotillo aparece como una buena alternativa. Esta pieza mantiene una textura similar y un sabor muy cercano, lo que la vuelve adecuada para recetas tradicionales.

El azotillo tiene una textura y un sabor muy similar al tradicional matambre, por lo que también se puede cocinar a la parrilla, arollado o a la pizza.

El azotillo proviene de la pierna o la cadera del animal. Aunque no es tan conocido como otros cortes, su perfil de sabor lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan nuevas variantes para la parrilla.

Entre las formas recomendadas de preparación, se destacan:

Marinar la carne previamente con especias, hierbas o una mezcla de limón, ajo, cebolla, comino, pimienta y un toque de aceite de oliva.

Dejarla reposar con los condimentos durante varias horas o incluso toda la noche para potenciar el sabor.

Sellarla primero en la parrilla durante unos cinco minutos por lado, para luego continuar la cocción tapada, permitiendo que conserve sus jugos.

Dejar reposar la carne antes de servirla, lo que ayuda a distribuir los jugos internos y mejora la textura final.





El azotillo se puede marinar con especias, hierbas o aceites para que la carne absorba los sabores.

Gracias a estas características, el azotillo se adapta tanto a preparaciones a la pizza (con salsa y queso por encima) como a versiones arrolladas, logrando resultados jugosos y sabrosos.

Cómo conseguir azotillo con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de azotillo ronda los $7.200 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten acceder a este corte a un valor más bajo.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede obtener un descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. De esta manera, el precio final del azotillo puede reducirse hasta aproximadamente $5.700 por kilo.

El beneficio está disponible de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.

Cabe destacar que la promoción aplica únicamente para pagos realizados mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No incluye operaciones efectuadas con tarjetas de crédito, débito, transferencias u otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.