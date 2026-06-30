Es una de las achuras más lujosas de la parrilla y ahora se consigue mucho más barata

La parrilla es mucho más que carne vacuna. De hecho, se presenta como la excusa perfecta para que distintos embutidos y achuras se convierten en protagonistas gracias a sus sabores intensos, texturas y la tradición que acompaña cada asado de fin de semana.

Entre todas ellas hay una pieza considerada un verdadero manjar por los amantes del fuego. Su interior suave, combinado con una superficie dorada y crocante cuando se cocina correctamente, la transformó en una de las opciones más buscadas en las carnicerías.

Prepararla correctamente permite resaltar su sabor, su jugosidad y su característica costra crocante

Es una de las joyas de la parrilla: tierna, crocante y con un precio que sorprende

La molleja es una de las achuras más apreciadas de la gastronomía argentina. Se obtiene de las glándulas del animal, principalmente de corazón o garganta, y se destaca por su textura delicada, sabor suave y la capacidad para lograr un exterior bien crocante sin perder jugosidad.

A diferencia de otras achuras, posee un perfil más refinado y una consistencia cremosa en su interior. Esa combinación hace que muchos la consideren una de las piezas más exclusivas de la parrilla, incluso por encima de cortes tradicionales como chinchulines o riñones.

Otra de sus grandes virtudes es su versatilidad. Puede cocinarse únicamente con sal para resaltar su sabor natural o acompañarse con limón, chimichurri, salsa criolla o hierbas frescas. Cuando recibe una cocción lenta y pareja, desarrolla una costra dorada que contrasta con un centro extremadamente tierno.

Su textura delicada y su sabor suave la distinguen del resto de las achuras tradicionales del asado argentino.

Bajó el precio de la molleja

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite acceder a promociones especiales en distintos comercios adheridos. Entre ellas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías, un beneficio que ayuda a reducir el costo de productos muy elegidos para el asado.

Si un kilo de esta achura cuesta entre $18.000 y $20.000, con el descuento del 20% el precio final queda entre $14.400 y $16.000, lo que representa un ahorro de entre $3.600 y $4.000, siempre respetando las condiciones de la promoción.

Cabe destacar que el beneficio se aplica únicamente cuando la compra se paga mediante Cuenta DNI, utilizando el código QR, Clave DNI o pago con la aplicación en los comercios adheridos que participan de la promoción.

Con el descuento de Cuenta DNI, comprar molleja para el próximo asado puede resultar mucho más conveniente.

Tips de cocción

Antes de llevarla a la parrilla conviene retirar el exceso de grasa y membranas externas. Muchos parrilleros también recomiendan blanquearla durante algunos minutos en agua caliente o realizar una cocción previa suave para que luego resulte más sencilla de dorar.

En la parrilla, el secreto está en cocinarla primero a fuego medio para que se cocine de manera uniforme y finalizar sobre brasas más intensas. De esa forma se consigue una superficie bien crocante sin perder la ternura característica del interior. Un toque de sal al final y unas gotas de limón completan el resultado.

Una cocción lenta y a fuego medio es clave para lograr una molleja tierna por dentro y crocante por fuera.

Recetas en las que se puede usar

Mollejas a la parrilla con limón y chimichurri.

Sándwich de molleja con pan artesanal, rúcula y queso provolone.

Tacos de molleja con cebolla morada, cilantro y salsa picante.

Empanadas de molleja salteada con cebolla y morrón.

Bruschettas con molleja crocante y tomates confitados.

Provoleta con molleja grillada y orégano fresco.

Ensalada tibia con hojas verdes, molleja dorada y vinagreta de mostaza.

Risotto de hongos con molleja crocante.

Papas rústicas con molleja y salsa criolla.

Pastas frescas acompañadas con molleja grillada y manteca de hierbas.